/FOTO, VIDEO/ Parkování na všech možných i nemožných místech v areálu nemocnice. Auta stojící v zákazech, na chodnících i trávnících. Nervózní pacienti za volanty, kteří marně shánějí volné místo. Taková situace nastává každý pracovní den ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. Plno je prakticky hned po sedmé hodině ranní.

Fakultní nemocnice Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

„Už tady bloudím dlouho. Na osm mám vyšetření. Přijela jsem s velkou rezervou, ale nemám kde zaparkovat,“ uvedla žena, která nakonec své vozidlo odstavila na velkém parkovišti naproti pohotovostní nemocniční lékárny. Nutno podotknout, že řidička zabrala prostor, který běžné slouží pro průjezd parkovištěm. Ostatní vozy, které jely za ní, musely vycouvat.

Neutěšená situace

„Já vím, že stojím blbě, ale co mám dělat. Snad to vyšetření stihnu,“ pokrčila žena rameny a rychlým krokem se vydala do jedné z budov.

Vedení Fakultní nemocnice Ostrava o neutěšené situaci ví. Okamžité řešení ale neexistuje. V areálu navíc probíhají stavební práce, které stávající kapacitu parkování ještě omezily. Jediným východiskem je parkovací dům. O jeho vybudování se mluví řadu let. Kdy začnou stavební práce, ale není jasné.

Jako v CIA. Ve FN Ostrava už funguje nově vybudovaný integrovaný dispečink

„O možnostech jeho financování a urychlené výstavby intenzivně jednáme,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová a dodala: „Co se týká parkování vozidel v areálu fakultní nemocnice, tak při neomezeném provozu máme celkem 792 parkovacích míst plus 42 pro invalidy.“

Nutná omezení

Až do března 2024 budou ve fakultní nemocnici probíhat rozsáhlé stavební práce. Jde o akci s názvem „Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“, která přináší různá omezení.

Stavba se podle slov mluvčí realizuje bez přerušení provozu jednotlivých pracovišť nemocnice, což s sebou bohužel přináší i některá nepříjemná, avšak nezbytná opatření. Ta se týkají především omezení pohybu osob v prostorách blízkých stavbě, ale také změn v organizaci dopravy a parkování.

"Na prasáka!" I tak se běžně parkuje za 80 korun na hodinu ve fakultce v Ostravě

„V areálu nemocnice je instalováno dopravní značení, vymezující nutná omezení pohybu a stání vozidel. Parkovací místa, nacházející se podél silnice v inkriminovaném úseku stavby, není možné využívat,“ vysvětlila Petlachová s tím, že o omezeních a provozních změnách, které se během stavby vyskytnou, nemocnice průběžně informuje na webu, sociálních sítích i pomocí mobilních informačních tabulí umístěných v areálu nemocnice.

„Celou situaci může částečně zlepšit ukončení stavebních a rekonstrukčních prací, vyřešit ji však může pouze připravovaná výstavba parkovacího domu,“ uzavřela Petlachová.