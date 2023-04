/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na play-off si nechaly vyrobit speciální bundy se jmény a čísly svých partnerů, které doprovázejí na jejich tažení vyřazovacími boji. Drahé polovičky však i během sezony navštíví víc zápasů než naprostá většina fanoušků. Jak je prožívají? Která z nich je nejimpulzivnější? A co na stadionech zažily?

Vítkovická euforie v Hradci Králové, 6. zápas semifinále | Video: Deník/Petr Jiříček

Plán byl jasný. Vydat povídání s partnerkami hráčů před klíčovým semifinálovým duelem v sobotu v Ostravě. „Neříkejme hop, dokud nepřeskočíme,“ reagovaly zprvu partnerky vítkovických hrdinů v útrobách hradecké ČPP Arény. Po všech stránkách historický zápas tomu však přál. „Fantazie! Fantazie!“ radovaly se posléze.

Na rozdíl od víkendových duelů v Hradci, kde měli hokejisté téměř kompletní podporu, zavítala na čtvrteční šestý duel u Východočechů jen hrstka děvčat.

1/26 Zdroj: HCV/Petr Kotala Partnerky hokejistů Vítkovic mají pro letošní play-off jednotné bundy. Hned víte, kdo ke komu patří. 2/26 Zdroj: Deník/Petr Jiříček Partnerky hokejistů Vítkovic mají pro letošní play-off jednotné bundy. Hned víte, kdo ke komu patří. 6/26 Zdroj: Deník/Petr Jiříček Atmosféra 6. semifinále Generali Česká pojišťovna play-off Tipsport Extraligy, Hradec Králové, 13. 4. 2022. 11/26 Zdroj: Deník/Petr Jiříček Atmosféra 6. semifinále Generali Česká pojišťovna play-off Tipsport Extraligy, Hradec Králové, 13. 4. 2022.

„Hodně záleží, jak daleko kluci hrají a jestli se hraje přes týden, nebo o víkendu. Devadesát procent párů už má totiž děti a často je boj sehnat hlídání,“ vysvětluje Markéta Dvořáková, přítelkyně útočníka Petra Chlána, klíčové faktory, které ovlivní, kolik partnerek na venkovní zápasy dorazí. Na domácí totiž chodívají prakticky všechny.

Na blízká kluziště (Brno, Olomouc, Třinec, Pardubice, Hradec) – sejdou-li se výše uvedené faktory – rovněž jezdí početná družina, dál už je to složitější. „Letošní sezonu jsem byla na všech domácích zápasech a asi polovině venkovních, obdobné to bylo loni,“ zamýšlí se Chlánova partnerka, která ze všech extraligových „zimáků“ nebyla dosud jen v Litvínově.

Mezinárodní podpora

Kam se dá, jezdí i Klára Kyselová, přítelkyně dalšího z Petrů v týmu – Fridricha. „S Markétou jsme taková nerozlučná dvojka, jezdíme skoro všude,“ popisuje. Děvčata se vždy podle počtu naskládají do aut a vyrazí. S partnery se potkají před zápasem na recepci daného stadionu, poté už zamíří na tribunu mezi klidnější domácí fanoušky, v sektoru hostů je nenajdete.

Národnosti nehrají roli. V dámském hloučku zaznívá angličtina skoro stejně často jako čeština, skupině se nestraní ani cizinky. Své manžele doprovázejí na stadiony také ženy Petera Kriegera, Robertse Bukartse, Petera Muëllera i dalších cizinců. „Není partnerka, která by na zápasy nechodila. Ani já si to nedokážu představit. Prožíváte to s partnery, ať chcete, nebo ne,“ přijala s vděkem svou roli Markéta Dvořáková.

VIDEO: Vítkovická euforie v Hradci Králové. Skvělí fanoušci i dojatý šéf Pavlík

Nejen podle svých slov, ale i svědectví Kláry Kyselové je patrně nejimpulzivnější fanynkou. „Na druhé straně mezi námi skutečně není jediná ženská, která by byla od rány sprostá, všechny to emočně prožíváme, ale v mezích,“ dušuje se dívka s číslem 15 na zádech.

„Liší se to taky zápas od zápasu. Třeba když chytá Aleš (Stezka), hodně to prožívá jeho Terka, když chytá Lukáš (Klimeš), tak druhá Terka. Poslední zápas v Ostravě to tedy prožívaly hodně obě dvě,“ směje se Klára Kyselová. Partnerky jsou, co do fandění, údajně jako přes kopírák. „Žádná jen tak nesedíme a nekoukáme, ale od plic povzbuzujeme!“ shodují se.

Venkovní radost, dvojí radost

Jsou rády – a je to podle nich vidět – že Ostrava tuto sezonu hokejem dýchá! „Když vyhrajete jedenáct zápasů za sebou, lidi to přiláká. Je jedině dobře, že se lidem vítkovický hokej líbí a že chodí v takovém počtu,“ mají radost.

Co se jim v semifinále honilo v hlavách za stavu 0:3 na zápasy? „Že nejsem typ člověka, který se vzdává před bojem. Řídím se heslem: neříkej hop, dokud nepřeskočíš. ‚Tepovku‘ mám obvykle 180 až 200 a vždy věřím, že to dotáhneme. A dotáhli jsme to!“ neskrývala radost budoucí paní Chlánová při nejdelším zápase v extraligové historii. „Jsou to nervy. Snad to dnes skončí – a vítězně,“ věřila během jedné z přestávek mezi prodlouženími. Poté radost explodovala. „Play-off prožívám opravdu hodně, žádné sprosté výrazy nepadají, ale když je gól, člověk se pěkně zaraduje! A venku dvakrát tolik!“

Za jak dlouho se vyprodalo rozhodující semifinále Vítkovice - Hradec v Ostravě?

Z ženských jízd na soupeřovy stadiony mají vesměs hezké vzpomínky. Výjimkou byl nejmenovaný stadion, kde jednu radující se partnerku častoval vulgárními nadávkami mladík s odhadem čerstvě nafasovanou občankou. „Zarazilo mě, že ho nikdo ze starších mužů kolem neokřikl. Tak jsem se holt zvedla a od plic ho okřikla sama,“ popsala Markéta Dvořáková.