Pátek na Colours odstartoval Cristovao, večer vystoupí prezident i Burna Boy

/FOTOGALERIE/ Dělej, co tě baví, s lidma, co tě baví! Třetí den festivalu Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice na hlavní scéně odstartoval Ben Cristovao. Další zpěvák, raper, hitmaker a producent, africká superstar, která má miliardy shlédnutí a poslechů svých písní, Damini Ebunoluwa Ogulu, který vystupuje pod uměleckým jménem Burna Boy, diváky potěší po 23. hodině. Pátečním hvězdným hostem Meltingpotu pak bude první muž České republiky, prezident Petr Pavel. Debat s ním je již ale beznadějně obsazena. Podívejte se zatím na první várku snímků z pátečního dne.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte