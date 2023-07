Od nedělního odpoledne se ostravští policisté snaží najít pohřešovaného muže z Ostravy-Hrabůvky. Současně se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po pohřešovaném.

Pohřešovaný J. Vlach. | Foto: se souhlasem Policie ČR

Pátrání je vyhlášeno po 43letém J. Vlachovi z Ostravy–Hrabůvky. Policisté učinili základní prověrky na různých místech Ostravy, ale dosud bez výsledku. V pátrání pokračují, kromě jiného v oblasti probíhá další akce v terénu. Muže se však zatím nepodařilo najít a je aktuálně nekontaktní.

Na podobném typu kola pohřešovaný muž odjel.Zdroj: se souhlasem Policie ČR

„Pohřešovaný muž je zdánlivého stáří od 40 do 45 let, vysoký 180 až 185 centimetrů, střední postavy. Má hnědé oči a nosí dioptrické brýle s tenkými kovovými rámečky černé barvy. Vlasy má šedé, krátké a měl by být oholen, kdy jindy má šedé vousy od uší přes lícní kosti a bradu. Může mít horší výslovnost. Oblečení, ve kterém z bydliště odešel, není známo. Měl se pohybovat na horském kole černo-červené barvy," uvedla k pátrání mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská s tím, že pokud by někdo z občanů pohřešovaného muže viděl, či disponoval informacemi o jeho pohybu, má se obrátit na linku 158.