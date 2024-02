Vítejte u nového dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny. Jeho záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem. Hostem Martiny Klíšťové byl starosta ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl starosta městského obvodu Mariánské hory a Hulváky Patrik Hujdus, moderuje Martina Klíšťová, 12. února 2024, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

Zdroj: Deník/Jan LakomýV podcastu hovoří o rozsáhlých opravách obecních bytů, díky zvažovanému úvěru, ceně nájemního bydlení, ale také o v minulosti palčivém problému obvodu - kolonii Červený kříž.

V roce 2021 začalo v ghettu Červený kříž vystěhovávání nepřizpůsobivých obyvatel, a to majiteli bytových domů, na to navázala jejich kompletní rekonstrukce. „Podařilo se to, po čem jsme volali řadu let,“ uvedl starosta Patrik Hujdus, podle něj je opravených osmdesát procent domů, na zbylých dvaceti procentech se pracuje. „Ten developerský projekt byl ohodnocen projektem roku veřejností,“ doplnil.

Proměnou by kromě bytových domů měl projít také veřejný prostor, vedení obvodu tak doufá, že se tato lokalita stane jedním z výstavních míst pro bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách. Dalšími tématy byly ozdravné pobyty dětí, adaptační kurzy pro prvňáky, kulturní program obvodu, ale také aktivity pro seniory.