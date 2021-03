Pavilon pro psychiatrickou péči FN Ostrava by mohl být hotov už do konce roku

Jede se na plné obrátky! Práce na stavbě Pavilonu pro psychiatrickou péči se v únoru dostaly do své druhé poloviny, ba co víc, stavebníci pokračují rychleji, než předpokládá schválený harmonogram. Nezastavily je ani extrémně nízké teploty v minulých týdnech, a tak je velký předpoklad, že do konce roku bude už hotovo.

Stavba pavilonu pro psychicky nemocné by měla být hotova už do konce roku. | Foto: Petra Petlachová

V současné době už jsou kompletně dokončené veškeré nosné konstrukce monolitu i výplňové zdivo. Zřetelný je už i tvar nového objektu pro psychiatrickou péči. Na stavbě je denně 70 řemeslníků všech profesí a práce s pomocí 40 metrů vysokého jeřábu už jsou také hotovy. „Aktuálně probíhá montáž oken, prosklených fasád, sádrokartonových konstrukcí a veškerých vnitřních instalací. Hotové už jsou i všechny páteřní rozvody vnitřních instalací a pokračuje se směrem ke koncovým prvkům, jako jsou distribuční prvky vzduchotechniky, vypínače, zásuvky a podobně,“ přiblížil aktuální průběh prací jednatel společnosti ATS International Projects Pavel Hynčica, který vykonává stavební dozor. Psychiatrička z Kliniky u Oslíka: Deprese má více lidí. Dnešní doba zatěžuje Přečíst článek › Na stavbu osobně pravidelně dohlíží také autorka vítězného architektonického návrhu Dita Nováková. „V těchto dnech schvalujeme výběr podlahových krytin, dlažeb, obkladů a dalšího vybavení interiéru tak, aby to vyhovovalo podmínkám zdravotnického zařízení a zároveň naplnilo mou představu o vybavení pavilonu pro psychiatrické pacienty,“ říká. „Z dosavadního průběhu a kvality prováděných prací věříme, že se podaří v termínu vybudovat moderní a funkční budovu, která bude v souladu se současnými poznatky a trendy v psychiatrické péči,“ doplnil náměstek ředitele pro techniku a provoz FN Ostrava Marek Tabašek. Stavba pavilonu pro psychicky nemocné by měla být hotova už do konce roku.Zdroj: Petra Petlachová Po dokončení stavby za téměř půl miliardy korun se výrazně zlepší péče o psychiatrické dospělé i dětské pacienty z celého moravskoslezského regionu. Lůžková část bude mít tři oddělení, která budou rozdělena podle potřeb pacientů. K terapii dětí je určený denní stacionář, jehož součástí bude také tělocvična a venkovní hřiště. Konec stavby je plánován na leden příštího roku a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by jej stavební firma nedodržela.