Přišlo to jako blesk z čistého nebe. V době, kdy se spekulovalo spíše o tom, kdo bude novým ministrem zdravotnictví, informoval ten stávající, Jan Blatný, o tom, že změny se skutečně chystají, avšak na postu hlavní hygieničky země. A zprávu o odvolání Jarmily Rážové, kterou nahradí Pavla Svrčinová záhy potvrdil i sám premiér Andrej Babiš.

V takových situacích se veřejnost mnohdy ptá, kdo daný člověk je. Tentokrát je to jinak. Pavlu Svrčinovou, před covidem širokou veřejností neznámou, dnes zná spousta lidí. Avšak ne tak, jak by si asi sama přála.

Ať už je to kvůli situaci při testování v OKD, kde brojili tamní horníci, nebo kvůli komentářům, proč bylo loni na Bruntálsku minimum nakažených. Tamní obyvatele tehdy nešťastně označila za horaly, kteří jsou zvyklí chodit k lékaři až s průstřelem či zlomeninou, nikoliv menšími problémy.

Červencová "sebevražda"

A pomyslný hřebíček do rakve si zatloukla v polovině července, kdy v podstatě okamžitě (rozumějte dnem vyvěšení na úřední desce KHS, pozn. red.) začala platit v kraji zpřísněná opatření proti covidu, platná do té doby pouze na Karvinsku. Mimo jiné lidé, kteří ráno odcházeli do práce bez roušek, se domů měli vracet s nimi. „Nevím, jestli některá opatření nejsou spíše panického charakteru,“ prohlásil tehdy hejtman Ivo Vondrák. Kultura byla paralyzována.

„Jsme z toho v šoku. Přišlo to jako blesk z čistého nebe,“ uvedl třeba Andrej Harmečko, jeden z ředitelů Letních Shakespearovských slavností. I tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pak informoval, že samo ministerstvo se o záměru týmu Pavly Svrčinové dozvědělo v rozporu s interními předpisy pouhé dva dny předem a obyvatelům kraje se následně omlouval. Podle mnohých politiků měli na svá místa rezignovat nejen ministr Vojtěch, ale i hygienička Svrčinová. Nestalo se ani jedno.

„Musím říct, že to nebylo šťastné a byli jsme z toho překvapeni," podotkl také epidemiolog Rastislav Maďar. Sama Svrčinová ministrovo pokárání přijala.

Už jen sněhem nabalujícím se na valící se kouli byly další nelogická rozhodnutí, ale také kuriozity. Třeba tento vtip, který Svrčinová sdílela na svém facebookovém profilu. „Fero Lakatoš vykradl svůj vlastní byt. Fero dodržuje karanténu a pracuje z domova. Buď jako Fero.“ Když však ve čtvrtek začaly probleskovat zprávy o jejím možném jmenování hlavní hygieničkou, smazala nejen vtip, ale i celý svůj profil. A zapírala. „Nevím, jak se mně to na profilu ocitlo, a proto jsem celý profil zrušila. Já opravdu facebook nepotřebuju,“ dušuje se Svrčinová.

Odepsání i druhá šance

Také v kontextu toho mnohé její jmenování překvapilo. „Gratuluji panu premiérovi k výběru jak cyp,“ napsal na Twitter někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka s dovětkem, že to, jak je Svrčinová schopná efektivně řešit boj s pandemií jsme mohli posoudit loni v létě v případě OKD.

V průběhu uplynulých měsíců si Svrčinová sama podřezávala větev pod stromem, který vyroste až v těchto dnech, kdy jí vláda podle příslibů a očekávání jmenuje hlavní hygieničkou naší země. Bohužel tak v kontextu dění zanikaly její zkušenosti a nesporná odbornost.

„Pokud se někdo z řad odborníků v minulosti dopustil jakýchsi přehmatů, věřím, že i tato negativní zkušenost může být profesně obohacující,“ je přesvědčen hejtman Vondrák. A epidemiolog Rastislav Maďar, u něhož se Svrčinová radila, zda dnes ani ne tolik snový džob vzít, přitakává: „Je kvalitním a respektovaným odborníkem s bohatou zahraniční zkušeností, který do řešení pandemie vnese novou energii,“ říká o Svrčinové. Vláda by Pavlu Svrčinovou měla oficiálně jmenovat v nejbližších dnech.

K TÉMATU

Co Deníku řekly osobnosti z našeho regionu o očekávaném jmenování Pavly Svrčinové hlavní hygieničkou?

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje

„Jmenování hlavní hygieničky je výhradně věcí Vlády České republiky. Paní Svrčinová má v boji s koronavirem bezprostřední zkušenosti v rámci Moravskoslezského kraje, což je jistě její velké plus. Pandemii takového rozsahu naše země řeší v novodobé historii poprvé, takže pokud se někdo z řad odborníků v minulosti dopustil jakýchsi přehmatů, věřím, že i tato negativní zkušenost může být profesně obohacující. Nyní je nejpodstatnější jediné: aby byl boj s koronavirem systematický, efektivní a úspěšný. Držím palce paní Svrčinové, aby k vítězství nad pandemií přispěla.“



Rastislav Maďar, epidemiolog a děkan LF OU

„Paní doktorka Svrčinová pracuje i jako odborný asistent na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU, který vedu. Je kvalitním a respektovaným odborníkem s bohatou zahraniční zkušeností, který do řešení pandemie vnese novou energii. Když dostala nabídku, ptala se mě na názor a jednoznačně jsem ji podpořil. MUDr. Rážová zaslouží velké ocenění za svou velkou snahu i za to, jak dlouho těm obrovským tlakům všeho druhu dokázala odolávat.“

Kdo je Pavla Svrčinová?

Sedmapadesátiletá česká hygienička a rodačka z Kladna od ledna minulého roku zastává funkci ředitelky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě, kde dříve řídila odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání. O post hlavní hygieničky země usilovala už v roce 2016. Svrčinová také přednáší na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU. V letech 2009 až 2015 působila v Evropské komisi na Generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin.