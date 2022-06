„Museli jsme zdražit výrobky o 25 až 50 procent,“ říká Tomáš Kotyrza z pekařství Gobe v Píšti, které zásobuje Opavsko i Ostravsko. Chléb i rohlíky tam zatím drží u hranice třiceti procent zdražení, obor je však podle něj dnes začarovaný kruh. „Zdražování, covid, vyhoření, navíc mladí nechtějí v této sféře dělat, protože je to manuálně náročné, a staří končí, proto bude mít brzy spousta pekáren další problém,“ upozorňuje Kotyrza a nabízí paralelu se zubaři. A upřímně říká, že bez ukrajinské pracovní síly by už dnes žádné pekařství Gobe nebylo.

Pekárny za časů inflace: Klasická má obavy, bezlepková si věří!

Plyn mu zdražili o sto procent, brzy ale přišla výpověď, protože se cena bude opět zvedat. Své o tom vědí i v Adámek pekárně v Dolních Domaslavicích, kde se potýkali se zvýšením cen plynu dokonce o 850 procent! „Když jsme odmítli, dali nám výpověď,“ říká Miroslav Adámek. Ceny energií však podle něj pro budoucnost pekárny nejsou rozhodující. „Určí ji výrobní podmínky a spotřebitelé,“ míní Adámek.

Vždy prosperovali. Teď bude ouvej

Kombinací faktorů přitom dnes pekárny produkují jen část toho, na co byly zvyklé. „Pět let nazpět jsme pekli patnáct set až dva tisíce bochníků, teď osm set až tisíc denně,“ říká Žaneta Zipserová z Lašské pekárny v Řepištích, kde jedenáctisetgramový bochník lašského chleba za posledního půl roku zdražil o deset korun a dnes stojí třiapadesát. A někde se možná přidají k zástupu těch, kteří už to byli nuceni zabalit – a že jich v posledních měsících nebylo málo.

„Uvidíme, jaký bude další růst energií, buďto pekárnu zavřu, nebo při únosných cenách budu chtít pokračovat,“ sama neví majitelka Pekárny Šotová v ostravských Radvanicích Milena Šotová. I s ohledem na tradici, kterou započali už její tatínek a dědeček, by chtěla pokračovat. Pekárnu vede od revoluce. „A vždy se velmi dobře dařilo. Teď to ale bude ouvej,“ ví dobře Šotová. „Suroviny, a zejména pšenice, zdražují dodávka od dodávky, bez mouky nemůžeme péct. Nastává velký pekařský strach z budoucna,“ říká majitelka, která po odchodu původních pekařů do důchodu a několika krocích vedle, kdy pod fušery skomírala celá receptura, našla vynikajícího mladého pekaře, který dojíždí až z Jablunkova. I proto si ho cení a platí, jako by byl ze zlata.

Kdo mohl, zdražil, někteří končí. Pekaři balancují na hraně přežití

Mnohdy se však pere s větrnými mlýny, když lidé pekárně otloukají o hlavu ceny s vysokými maržemi maloobchodů. V pekárenské prodejničce jej lidé o váze 1110 gramů dostanou za 50 korun, stabilní odběratelé jej mají o poznání levněji. „Když mi volají kamarádi, jestli jsem se s cenou zbláznila, něco je špatně. A tak jim trpělivě vysvětluju, že my ho maloobchodníkům prodáváme za úplně jinou cenu,“ brání se Milena Šotová.

Běh údolím smrti

A co bude dál? „Následující půlrok bude ve znamení očekávaného nárůstu minimální mzdy o patnáct set až dva tisíce korun, po sklizni 2022 budou dále růst ceny klíčové mouky, kde se očekává další zdražení asi o dvacet procent. Cukr zdraží v tomto období o sto procent, stále rostou ceny tuků, olejů a másla. Pro následující rok budou klíčové ceny energií a pohonných hmot,“ nechává nahlédnout do budoucnosti nejen v oboru Ivo Tarkowski, výkonný ředitel pekárny Semag v Havířově, kde například osmisetgramový chléb podražil o sedm korun na nynějších 52,90.

„Souhlasíme s prezidentem Hospodářské komory, že firmy čeká běh údolím smrti,“ míní ředitel Rychvaldské pekárny Zdeněk Michalík – tedy pokud prý energeticky náročné provozy stát nezachrání kompenzacemi. Tamní vyhlášený chléb vinou zdražování surovin (nikoli ještě energií, které tam mají stále zafixované) od začátku roku zdražil z jednačtyřiceti na padesát korun.