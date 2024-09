„Rozhodně se není čeho bát, obrazy jsou inspirovány uměním i spirituálními výjevy z této exotické země,“ říká autor, který patří k výrazným uměleckým talentům na domácí výtvarné scéně. Malíř se vyhýbá realistickým detailům lidského těla, používá základní zástupné znaky a zvýrazňuje dané tělesné partie.

Pracuje s pestrou škálou barev. K této až barevné extázi jej přivedl jeho pobyt v Indonésii i Valencii. Právě barevnost je nositelkou emocí v jeho dílech. Dosavadní život mladého tvůrce byl zatím velmi pestrý. Ostatně, to nám potvrdil i v následujícím rozhovoru.

Jak se stane, že se rodák ze švýcarského St. Gallenu ocitne na pražské Akademii výtvarných uměním?

Můj otec již v osmnácti letech emigroval po ruské okupaci v roce 1968 do Švýcarska. Mojí mámu potkal s českým zájezdem na Hvaru, která se za ním později přistěhovala do Švýcarska. Moje sestra a já jsme se narodili v St. Gallenu, ale když mi byly dva roky, tak jsme se se vrátili zpátky do Čech. Zájem o kreslení jsem projevoval už od dětství, proto jsem chodil na střední uměleckou školu Václava Hollara, potom jsem se hlásil na akademii do atelieru expresivní malby k profesoru Michaelu Rittsteinovi, který mi byl svým přístupem nejbližší.

Ano, mám pocit, že ve vašich obrazech se odráží právě velký vliv jednoho z vašich pedagogů Michaela Rittsteina…

Být v atelieru Michaela Rittsteina bylo pro mě velikým přínosem. Řešily se formální i obsahové stránky obrazu. Byl přísný, ale když viděl zápal, tak vás v tom uměl podpořit. Vážím si ho, ale o to víc si uvědomuji, že je důležitý autorský přístup, proto hledám vlastní malířskou techniku, například airbrush, což je bezkontaktní technika.

Čím vás okouzlila Indonésie a později Tchaj-wan, z něhož výtvarné svědectví jste vystavil právě v Ostravě?

Východní Asii zbožňuji, je mi blízký její osobitý vizuální jazyk. V Indonésii mě nejvíce zaujaly děsivé Javanské masky, stylizace Wayang bojovníků, ale také sochy Strážních Lvů. Je mi blízká expresivní stylizace, intenzivní barvy. Na Tchaj-wanu jsem navštívil různé chrámy, kde jsem obdivoval obrazotvornost různých božstev. V jednom chrámu, asi hodinu od Tai-pei, jsem objevil vyobrazené peklo, které mě inspirovalo k nové sérii obrazů.

Měl jste možnost být i na studijním pobytu v USA. V čem byl jiný?

Byl jsem v Miami na rezidenčním pobytu. Překvapil mě důraz na „materialitu“, která je měřítkem životního stylu a luxusu, jenž ostře kontrastuje s chudobou, se kterou se lze také setkat. V barech potkáte Drag Show. Otázkou identity se po stáži v Americe zabývala moje první veliká sólo výstava v pražské galerii Chemistry.

Co obecně motivuje vaši tvůrčí práci?

Malbu vnímám jako permanentní proces - neustále být něčemu na stopě. Pomocí obrazů se můžeme podívat do hlavy umělce, to mě na tom baví.

Jste velmi mladý tvůrce, kam bude směřovat vaše další výtvarná činnost?

V březnu 2025 mě čeká výstava v galerii Ludvíka Kuby v Poděbradech. Pokud bude čas, tak bych rád vyjel na další stáž.