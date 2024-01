/VIDEO/ Dolní Lhotu zná celé Česko. Obec u Ostravy se dostala v posledních dnech do povědomí především kvůli příspěvku na sociálních sítích, který se stal virálním. Na Facebooku koluje od začátku týdne dopis adresovaný starostce, ve kterém občan Dolní Lhoty odmítá platit povinný poplatek za psa kvůli tomu, že jeho čtyřnohý miláček prochází krizí identity a cítí se být kočkou. Deník proto vyrazil přímo do obce zjistit, jak na tuto kuriózní kauzu nahlíží místní obyvatelé.

Dolní Lhota se v posledních dnech proslavila na sociálních sítích díky falešnému dopisu starostce, 12. ledna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Obec Dolní Lhota byla do tohoto týdne známá například jako dějiště festivalu Dolnolhotský buben, coby domov zakladatelky hudebního festivalu Colours of Ostrava Zlaty Holušové nebo jako rodné město fotbalisty Martina Čížka, který s Baníkem Ostrava vyhrál titul. Město s 1512 obyvateli ale v uplynulých dnech proslavil dopis starostce jednoho z občanů. Tématem dopisu byl povinný poplatek za psa, který údajně odesílatel nemohl zaplatit, kvůli kuriózní výmluvě.

Virální dopis o psím poplatku je hitem sociálních sítí.Zdroj: Screenshot FB

„Bohužel nadále nemohu tento poplatek platit, jelikož můj pes prochází krizí identity a necítí se být nadále psem, nýbrž kočkou. Pokud by došlo k nápravě v jeho psychice, opět se k platbě přihlásím,“ stálo v dopisu, který obsahoval i jméno a adresu občana, jenž opravdu v Dolní Lhotě bydlí. Dopis ale starostce dle jejích slov nebyl nikdy doručen.

„Žádný takový dopis jsme nedostali. Někteří občané, které jsem potkala třeba na ulici, se tomu ale zasmáli,“ uvedla starostka Dolní Lhoty Ivana Ježková, která podle ČTK dostala v uplynulých dnech stovky e-mailů, zda tento problém opravdu řeší.

Samotný údajný odesílatel dopisu se k textu přihlásil. „Vzniklo to už dříve, jako vtip v partě kamarádů. Kdo to zveřejnil na internetu, ale nevím. Sám z toho radost nemám. Už jen proto, že je tam zveřejněna celá moje adresa,“ řekl pro ČTK obyvatel Dolní Lhoty.

O dopisu ví i někteří místní obyvatelé. Někteří dopis zaregistrovali, část z nich naopak vůbec neví, o co se jedná. „Nic jsem o tom neslyšela, takže netuším, o co jde,“ uvedla důchodkyně před místním obchodem s potravinami. Našli se i takoví, kteří dopis viděli a uvěřili mu.

„Já jsem tomu věřila. Pán tady totiž opravdu bydlí a myslím, že by toho byl schopný. Nicméně když to je vtip, tak je to v pohodě. Horší by bylo, kdyby šlo o pravdu,“ uvedla obyvatelka Dolní Lhoty Aneta M. Její kamarádka dopis také zaregistrovala. „Ten dopis četli snad všichni,“ řekla Deníku s úsměvem a dodala: „Třeba když se teď začnou prodávat vstupenky na Dolnolhotský buben, tak konečně budou lidi vědět, kde ta obec je.“

Virální dopis zaregistrovala například i prodavačka v místním obchodu nebo dva mladíci, kteří si přišli nakoupit. „Viděli jsme to na Facebooku a zasmáli se tomu. Co na to vůbec řekla paní starostka?“ ptali se mladíci, kteří si nepřáli zmiňovat jméno. O žhavé téma tak šlo pravděpodobně nejen na sociálních sítích, ale i v Dolní Lhotě. „Podívala jsem se doma na svého psa pomeraniana, a říkala jsem si, jestli se náhodou také necítí jako kočka,“ dodala s úsměvem jedna z místních obyvatelek.