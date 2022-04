Pět let v dřevostavbě. Děti ve svinovské mateřince využívají i keramickou pec

Je to už pět let, co děti v mateřské škole v Ostravě-Svinově přesídlily z jednotřídky ve starém rodinném domě do moderní dřevostavby se zahradou, terasou, foliovníkem, vyvýšenými záhony a také keramickou pecí, takže neustále něco tvoří.

Mateřská školka v městské části Svinov na ulici Stanislavského, 30. března 2022 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jako nebe a dudy. Tak vnímají všichni zúčastnění rozdíl mezi novým zázemím v ulici Stanislavského a tím původním v ulici Bílovecké. Před pěti lety byl provoz ve školce z hygienických důvodů – a po vypršení speciální výjimky krajské hygieny – ukončen. „Byla to jednotřídka, nyní máme dvě třídy, čímž se kapacita školky zvýšila na 48 dětí, která bývá trvale obsazena,“ těší vedoucí učitelku mateřské školy Markétu Gottvaldovou přesun do moderní dřevostavby, která byla zkolaudována ve stejný měsíc, jako staré budově vypršela magistrátní výjimka.Děti mají k dispozici nesrovnatelný komfort. TOP 10 letošních silničních uzavírek v Ostravě: Rudná, dálnice, Opavská a další Místo malé kuchyňky velkou výdejnu jídla. Větší bezpečí v zázemí dál od silnice. Moderně vybavenou zahradu. Velkou hernu. „Také z pohledu hluku je to mnohem lepší. Ve školce je navíc díky výraznému prosklení hodně světla, je útulnější, postupem času se dobudovala i klimatizace,“ popisuje zázemí Gottvaldová, podle níž je moderní budova nesrovnatelná s drtivou většinou ostravských mateřinek. Taky že Ostrava na stavbu za zhruba 16 milionů korun ze tří čtvrtin přispěla. Malé tvůrčí středisko Děti jsou tam vedeny k péči o rostliny a tvůrčím činnostem. Pomáhají jim v tom pěstební foliovník a vyvýšené záhony v atriu, o které se pod dozorem starají, či třeba keramická pec. „Dětem v ní často něco vypalujeme, pořádáme i dílny pro děti a rodiče, a vyráběli jsme i keramiku pro seniory do projektu Balíček pro radost,“ popisuje tvůrčí činnost svinovských dětí Markéta Gottvaldová, která má k ruce další tři učitelky, nepedagogické pracovníky a několikrát týdně docházející asistentku inkluze. Strážníci se zaměřují na kontroly cyklistů na území města Ostravy Pětileté výročí školky si děti nijak zvlášť připomínat nebudou – na rozdíl od zahájení provozu v březnu před pěti lety, kdy symbolickým průvodem od staré školky objekt uzavřely a přešly do nového. V pondělí 25. dubna na dni otevřených dveří budou mít rodiče možnost prohlédnout si školku a případně zapsat nové děti.