Zaměstnanci Liberty se už dívají po nové práci, přiznal odborář v podcastu

Vítejte u nového dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny. Jeho záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem. Dalším hostem je odborář z huti Liberty Ostrava Petr Slanina. Jak celou krizi kunčického kolosu vidí, do kdy datuje začátek stávajících problémů, kdo za ně podle jeho názoru může a co by mohla přinést budoucnost?

Hostem podcastu Ostravské ozvěny je odborář Liberty Ostrava Petr Slanina. Moderuje Petr Jiříček, 8. ledna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková