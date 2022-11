„Velké díky rozhodně patří všem, kteří svůj volný víkend využili k tomu, aby tvořili. Přišlo celkem 89 Petřkovičanů a přátel, za což jsme velmi vděční,“ říká organizátorka Karin Dluhošová. „Neméně důležití jsou ale i ti, kteří naše věncování umožnili. Je úžasné, jak se všichni dokážeme semknout, když je to potřeba,“ dodává.

OBRAZEM: Svatý Martin přivezl do Ostravy víno i zábavu, děti ocenily kolotoč

Že jsou Vánoce časem pomoci a spolupráce není žádnou novinkou a v Petřkovicích to vzali vážně. „Manželé Ulrychovi nám dali šanci využít jejich hostinec Staré Nádraží, který je perfektním prostorem. Manželé Šrotkovi ze Sedliště, kteří pěstují stromy, nám zase darovali překrásné jedlové větve, které i nařezali a dovezli ve dvou dodávkách. A v neposlední řadě musíme poděkovat panu starostovi Petřkovic za to, že nám obec pomohla s úklidem,“ usmívá se organizátorka. Letos se akce účastnili i pracovníci Českého červeného kříže. Pomocníci si během tvoření mohli užít punč a svařák, který byl pro všechny zdarma, a také různé bábovky a perníčky, které napekl a přinesl skoro každý, kdo přišel.

Hodiny na ostravské radnici matou lidi. Kolik je vlastně?

Všechno ale nebylo tak růžové. „Kromě ulepených a poškrábaných rukou jsme tady měli i jednu větší nehodu, která si vyžadovala odjezd do nemocnice. Při stříhání větví se jedné slečně podařilo si ustřihnout i kus prstu,“ vysvětluje organizátorka. Zbytek víkendu se ale naštěstí obešel bez jiných větších zranění. Ti, kteří by se chtěli příští rok zapojit, se nemusí bát – na místě jsou vždy k zapůjčení rukavice a kdo neví, jak na to, dostane řádné zaučení.

Bílé Karpaty okem dronu. Nebeské výšiny, pasoucí se stáda krav i kapky rosy

Vytvořené korpusy se pak převážejí do olomoucké nemocnice, v jejímž suterénu se následně zdobí. Na tom, jak to v těchto prostorách vypadá, mají dobrovolníci také podíl. „Byl tam velký chaos a tak jsme zrealizovali akci Bedna pro onkologii. Lidé si mohli koupit krabice s jejich jménem, do kterých se uklidilo vše potřebné a tak vlastně věncovali a pomáhali s námi,“ informuje Karin Dluhošová. Dle jejích slov akce trvala pouhých pět dnů, během kterých lidé všechny krabice vykoupili a pro velký zájem se ještě přidávalo.

V tuto chvíli už Karin Dluhošová, sestřičky, floristé a maminky dětských pacientů zdobí petřkovické věnce, které budou k prodeji na klinice dětské hematoonkologie Fakultní nemocnice Olomouc až do 25. listopadu.