O vydání povolení v úterý informoval krajský úřad. „Jakmile Ředitelství silnic a dálnic umístí příslušné značky, budou moci řidiči osobních vozidel most využívat," uvedla mluvčí úřadu Nikola Birklenová.

Původní snahou bylo docílit průjezdu od 18 do 6 hodin. S tím ale nesouhlasil dopravní podnik, podle kterého by se v ranních hodinách mohly u semaforů tvořit kolony.

S osmnáctou hodinou měli zase problém stavbaři. Argumentovali tím, že práce na mostě někdy probíhají i v podvečerních hodinách. Nakonec se našel kompromis v podobě intervalu od 19 do 5 hodin.

„Jsme samozřejmě moc rádi. Bylo to náročné jednání, během kterého se objevily i nečekané komplikace. Vše se ale podařilo zvládnout,“ řekl Deníku starosta Ostravy-Hošťálkovic Jiří Jureček. Okolnosti navíc nasvědčují tomu, že by práce na mostě mohly skončit o několik týdnů dříve, než v listopadovém termínu. Na řidiče však i poté čekají komplikace v podobě uzavření navazující Hlučínské ulice, kde od září probíhá tramvajová rekonstrukce.

Oprava mostu začala 1. června a zasáhla do životů desítek tisíc lidí v okrajových částech Ostravy a na Hlučínsku. Objízdná trasa pro osobní dopravu vede přes Ludgeřovice, Petřkovice a Koblov, nákladní auta musí zvolit trasu přes Děhylov.

Uvolnění nočního průjezdu přes opravovaný most vítají i samotní řidiči. „Dělám na směny, takže na noční a po odpolední konečně pojedu normálně,“ řekl Deníku jeden z řidičů.

„S okamžitou platností platí, že mezi sedmou večer a pátou ranní mohou most využívat osobní auta. Je to vstřícný krok, který má místním lidem alespoň trošku v době rekonstrukce mostu zjednodušit život. Budeme sledovat, zda tato změna nezpůsobí nějaké komplikace, například v plynulosti veřejné dopravy. Pokud by se nějaké potíže objevily, budeme je okamžitě řešit. Podle našich informací postupují práce na opravách velmi dobře, takže by mohla být rekonstrukce hotová koncem října,“ řekl náměstek hejtmana kraje Radek Podstawka.