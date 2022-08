„Často se nás lidé ptají, co je naší investiční prioritou. Hlavní prioritou je změnit tento přístup. Město by se mělo přestat upínat ke stavbám. Třeba nesmyslům typu červené cyklostezky v oblacích. Hlavním úkolem města je zvýšit kvalitu života a zlepšit veřejné služby ve městě i v jednotlivých městských obvodech. To je pravý úkol radnice a na to se chceme prioritně zaměřit. Naším cílem je investovat především do lidí. Beton a cihly jsou pro nás na druhém místě.“

Jsou prostě pýchou Ostravy: Koně strážníků vydrželi další extrém, podívejte se

Program Ostrava 4.0 Piráti strukturovali do tří pilířů udržitelného rozvoje s průřezovou oblastí SMART řešení, které se prolíná všemi třemi pilíři. První pilíř představují lidé a komunity. Základem tohoto pilíře jsou další investice do vzdělání.

Druhý pilíř nazvali město pro život. Piráti v něm plánují aktualizaci klimatického plánu pro Ostravu. Chtějí především město připravit na stále rychlejší klimatické změny. Součástí pirátských řešení je rozvoj městské hromadné dopravy, podpora cyklodopravy i nově zavedení carsharingu, který lidem umožní využívat sdílených vozů za pár korun.

KSČM a ČSSD už nejsou v kurzu aneb Kdo kandiduje do zastupitelstev na Ostravsku

Třetí pilíř je věnován podpoře lokální ekonomiky, Piráti mimo jiné chtějí postavit po vzoru moderních evropských měst v Ostravě novou městskou tržnici, kde by si lidé mohli koupit čerstvé lokální potraviny od místních farmářů. Ve všech třech pilířích hodlají Piráti využít digitalizace a chytrých technologií ke zvýšení efektivity a chodu úřadu. „Naším cílem je, aby lidé za čtyři roky na úřad vůbec nemuseli osobně a vše si mohli vyřídit na dálku,“ uvedl exposlanec Lukáš Černohorský, který je čtyřkou na kandidátce na magistrát.

Lídryní ostravských Pirátů a kandidátkou na primátora Ostravy je už dříve avizovaná Andrea Hoffmannová. Dvojkou na kandidátce je současný místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu (MOaP) Rostislav Řeha, který je zároveň garantem realizace klimatického plánu. Trojkou je první místostarosta MOaP David Witosz a čtyřkou exposlanec a předchůdce Ivana Bartoše v křesle šéfa Pirátské strany Lukáš Černohorský.

VIDEO: Slovensko, Srbsko, Mallorca, Folklor bez hranic roztančil ostravský Jih

Piráti letos kromě magistrátu budou kandidovat celkem v pěti ostravských městských obvodech. Lídrem pro MOaP je David Witosz, lídryní pro Porubu Martina Dušková, lídryní pro nejlidnatější ostravský obvod Ostravu-Jih je Pavlína Polášková. Nově se Piráti budou ucházet o přízeň voličů na Slezské, kde je lídryní analytička Zuzana Kolaříková, a dále v Mariánských Horách a Hulvákách, kde pirátskou kandidátku vede vozíčkář Jaroslav Hořejší. Volebním cílem Pirátů je dvouciferný výsledek.