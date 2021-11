Krajské fórum Pirátů v Moravskoslezském kraji si zvolilo nové předsednictvo. Členská základna v internetové volbě rozhodla o tom, že po Jiřím Demelovi dál povede krajské sdružení bývalý poslanec Lukáš Černohorský.

Volební štáb strany PIRÁTI+STAN, 9. října 2021 v Ostravě. Lukáš Černohorský. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Dozvuky kroužkování. I tak by se s trochou nadsázky daly nazvat výsledky krajského fóra Pirátů. Lukáš Černohorský byl jedním z politiků, kteří doplatili na spolčení se STAN a opustili poslaneckou sněmovnu. Černohorský se podle očekávání vrací tam, odkud se za velkou politikou do Prahy vydal – do Moravskoslezského kraje.