Zajímavý lidový automat na pivo, jenž fungoval dvě letní sezony na Ostravici a v nejžíznivějších dnech vyčepoval až pět set piv denně, je k žalosti turistů zavřený. Stejně jako budka vedle s uzeninami. Obojí sice nabídl vlastník objektu k pronájmu, ale bez úspěchu.

Zajímavá výčepní samoobsluha a sousední stánek na ostravickém Dvorku je k mání, 23. 6. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

Pivní prameny vytvořil předloni Marian Lojkásek z Ostravického Dvorku coby výčepní samoobsluhu se čtyřmi druhy piv (desítka, dvanáctka, tmavé, nealkoholické) a jednotnou cenou.

Umožňoval natočit si do skla i kelímků a zákazníky nechal házet peníze skrze škvírku do kyblíku.

„Původně se platilo třicet korun, minulé léto už devětatřicet. Letos by muselo pivo stát kolem padesáti korun, aby se to vyplatilo,“ řekl Lojkásek s tím, že jeho další podnikatelské aktivity doma i v cizině mu znemožnily se o automat starat. Chvíli ho vedl kuchař odvedle, nicméně taky skončil.

„Bylo to zajímavé, chybí to tady. I když místní tam většinou u piva nesedávali, bylo to hlavně pro návštěvníky obce,“ uváděli ostravičtí usedlíci. Pivní prameny vystřídaly řadu značek, přičemž třeba pro Mustang z Ostravaru musel provozovatel do „pivní pohotovosti, jak byl klientelou oblíbený.

Kamera u výčepní samoobsluhy pak zaručila, že případný neplatič či nepoctivec býval obratem odhalen. „Stávalo se, že jsme přišli na zahrádce plné lidí k hostu, který místo celé částky hodil do kyblíku méně. Když jsme ho před ostatními upozornili, styděl se a doplatil,“ poznamenal Lojkásek.

Ten se už v zimě rozhodl dát Pivní prameny i sousední Kurnik Gril do nájmu, jenže zájemce zatím nenašel. „V ceně je přitom půjčení veškerého výčepního zařízení i sklad. Je třeba samozřejmě koupit plyn nebo vzduch k čepování a to nejdůležitější - pivo!“ řekl majitel Ostravického Dvorku.

V této usedlosti z roku 1899, nacházející se hned u hlavního tahu z Frýdlantu nad Ostravicí do Beskyd, se po její obnově objevil slušný potenciál. Vznikla tu kavárna, prodejna dárků, kosmetický a salon i byty. Udírnu U Gazdy si dokonce zamluvila živnostnice produkující veganskou stravu.