Status „výroba obnovena“ svítí stále u většího počtu dílčích provozů ostravské huti, přestože ta jako celek kvůli stojící vysoké peci a ocelárně stále zůstává v kómatu. Liberty se upíná k zisku dalších polotovarů, s Veolií jedná o možnostech vytápění dalších budov v areálu, aby uspíšila návrat dalších zaměstnanců zpět do práce. Příští týden má být také uveden do provozu parní generátor z Nizozemska, který umožní udržovat teplo v koksárenských bateriích.

To vše je nutné kvůli tomu, že v huti stále nefunguje prvovýroba a podstatná část podniku stojí, protože se nedospělo k dohodě s Tamehem. Z huti sice zní zprávy o pokračujícím úsilí, z druhé strany jsou však od začátku krize dementovány. Také nyní Liberty z úst mluvčí Kateřiny Zajíčkové vyslala signály o „konstruktivních jednáních“, které však doprovodil už méně pozitivní komentář.

„Sice nedospěla k žádným konkrétním závěrům, ale poskytla oběma stranám podněty, na které se v dalších jednáních můžeme zaměřit,“ stojí ve stokrát pozměněném znění jednoho a téhož výstupu – toho, kde se lze mezi řádky dočíst, že se strany opět nedohodly.

Bez Tamehu už na podzim? A co do té doby?

Liberty tak nezbývá, než pokračovat v přípravách plánu B, který je však reálně už plánem A, protože začíná být zřejmé, že dohoda nepřijde. Tento plán spočívá v odstřihnutí se od závislosti na Tamehu. Odborům to zprvu přišlo krajně nepravděpodobné. „Pochybuju, že by bylo možné takové zařízení vyrobit a dodat v kratším horizontu než rok, rok a půl,“ řekl už dříve Deníku odborář Petr Slanina, podle něhož to ale čistě technicky možné je. To už huť potvrdila, že na instalaci zařízení, které bude vyrábět horký vzduch a další vstupy pro vysokou pec, čímž nahradí dodávky Tamehu, skutečně pracuje.

„Dostali jsme již oficiální nabídku od dodavatele elektrických turbodmychadel pro vysokou pec, podle které mohou být připravena k dodání do letošního podzimu,“ uvedla nyní mluvčí Liberty Kateřina Zajíčková s tím, že technici už řeší detaily instalace, ale i možnosti jakéhosi dočasného řešení, kterým by huť překlenula letní období. „Využívalo by se několik menších mobilních kompresorů, které by mohly být uvedeny do provozu během několika měsíců,“ uvažuje Liberty.

Vše tak v pozadí stojících jednání obou stran může směřovat i ke scénáři, na který už před bezmála dvěma měsíci Deník upozorňoval důvěryhodný zdroj obeznámený se zákulisím sporu. „Cílem Liberty je nechat Tameh vyhladovět a pak ho levně pohltit,“ zmiňoval se tehdy zdroj. A totéž nyní otevřeně přiznává i Tameh. „Celá aktivita je vedena úmyslem vydírat akcionáře a věřitele společnosti Tameh, získat čas a donutit akcionáře Tamehu levně prodat svůj závod Liberty,“ říká mluvčí Tamehu Patrik Schober.

Tameh: Restrukturalizaci chtějí bez nás

Podle něj nyní Liberty přesvědčuje své ostatní věřitele, aby Tameh vyškrtli ze seznamu věřitelů, od nichž si potřebuje nechat posvětit svůj restrukturalizační plán, a Tameh tak nemohl nadále promlouvat do restrukturalizace huti.

„Pokud se podaří Liberty pohledávky společnosti Tameh zpochybnit, nezbude Tamehu než je následně vymáhat soudní cestou. Tento postup Liberty poskytuje jasný důkaz o tom, že jejím cílem není dosáhnout dohody se společností Tameh,“ říká Schober, podle něhož se Liberty snaží o „vyškrtnutí“ Tamehu tím, že před ostatními věřiteli a soudem zpochybní platnost vzájemné smlouvy o dodávkách energií platné do roku 2029, s níž však současní majitelé Liberty Ostrava při převzetí ocelárny v roce 2019 souhlasili.

Tameh už se proto z nejčernějších obav obrátil na zbylé věřitele huti s dopisem, kde žádá, aby s plánem Liberty na vyškrtnutí Tamehu z okruhu věřitelů nesouhlasili. „Ačkoliv společnost Liberty Ostrava dříve označila pohledávky společnosti Tameh Czech ve výši cca 1,6 miliardy Kč za nesporné, nyní bez bližšího zdůvodnění navrhuje, aby společnost Tameh Czech byla z preventivní restrukturalizace vyloučena,“ stojí v apelovém dopisu Tamehu ostatním věřitelům kunčické huti s tím, že pro zamýšlenou restrukturalizaci tento krok nedává žádný smysl.