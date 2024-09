Team Leader klientského centra 1. kontakt e-mailem: career@westlogic.eu TEAM LEADER KLIENTSKÉHO CENTRA Hledáte příležitost, kde můžete uplatnit své schopnosti v oblasti vedení týmu klientského servisu? Naše firma roste a rozvíjí své projekty, a proto hledáme zkušeného vedoucího pracovníka, který nám pomůže zdokonalit náš tým. Pokud jste schopni v organizaci, máte vůdčí schopnosti, máte pozitivní přístup ke každodenním výzvám, chcete pracovat v dynamickém a přátelském prostředí, pak to můžete být právě vy, koho hledáme! Připojte se k nám a staňte se součástí úspěšného týmu, který se neustále snaží zlepšovat a poskytovat našim klientům špičkové služby. Co bude vaší hlavní činností: - Vedení týmu specialistů klientského centra - telefonní operátoři, back office specialisté. - Mentoring, náslechy hovorů, zpětná vazba- motivace- vyhodnocování KPI. - Tvorba nového KPI ukazatele. - Plánování kapacit týmu. - Koordinace práce týmu v návaznosti na vytíženost. - Odpovědnost za výsledky týmu. - Administrativa spojená s chodem oddělení. - Pravidelné reporty vedení společnosti. Co od vás očekáváme: - Zkušenosti s vedením týmu. - Zkušenosti s péčí o zákazníky. - Zkušenosti s prací v callcentru výhodou. - Technické myšlení. - Hledáme přirozeného leadera - Být příkladem týmu, umět naslouchat, poradit, nebát se nést odpovědnost. - Být strategickým partnerem pro vedení společnosti - předkládat návrhy na zlepšení, pomáhat naplňovat klíčové cíle. - Výborné komunikační schopnosti, tah na branku. - Kolegiálnost/týmovost. - Angličtina - komunikativní. Co nabízíme: - Rozvoj svých znalostí v dynamicky rostoucí úspěšné společnosti. - Možnost kariérního postupu. - Přátelský, pozitivně naladěný tým kolegů. - Možnost občasného Home office. - 25 dnů dovolené. - Příspěvek na stravování. - Zaměstnanecké slevy. - Nástup co nejdříve. O naší společnosti Westlogic Jsme česká investiční skupina, která se zaměřuje na budování e-shopů v několika evropských zemích, a také na tuzemskou výrobu vlastních produktů. Hledáme nové příležitosti, budujeme vlastní projekty a investujeme do společností z různých oborů a odvětví. Aktuálně působíme ve 12 zemích. Naše zákazníky oslovujeme prostřednictvím prodejních kanálů v online i offline prostředí - využíváme naše výrobní, obchodní, marketingové a analytické schopnosti pro budování úspěšných projektů. 40 000 Kč

