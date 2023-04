/VIDEO/ Ptali se na to zastupitelé, když ve středu odvolávali jeho předchůdce Tomáše Macuru, ptá se na to ostravská veřejnost. Jaké má Jan Dohnal s Ostravou plány?

Po více než dvaceti letech si po převratu na ostravském magistrátu nasadil na krk primátorský řetěz zástupce občanských demokratů – nyní pod zaštiťující hlavičkou koalice Spolu. Co se tím pro třetí největší město v republice mění?

„Jestli mohu něco slíbit, tak to, že opravdu nemám v plánu žádnou revoluci nebo zastavení projektů,“ přislíbil zastupitelům bezprostředně po svém oficiálním jmenování primátorem Jan Dohnal, který chce posouvat město v rozvojových trendech. Co to znamená v praxi?

V Ostravě už vzniká nový strategický plán pro následující období. Pod dohledem už jej bude mít nový primátor. „Nejzásadnější bude naplňování strategického plánu, který pro následující období nyní vzniká nový. Mediálně nejzajímavější je bezpochyby téma koncertní síně, u níž by vypsána soutěž na zhotovitele,“ vyzdvihl Dohnal projekt za několik miliard, kolem něhož se pochopitelně celý strategický plán bude točit.

Podmínka: více externích zdrojů

Nová koalice však nepřebírá projekt se stejným nadšením, jeho realizaci podmiňuje určitými opatřeními, proti jejichž absenci se částečně v opozici v minulých měsících a letech bouřila. „Případná výstavba je podmíněna přijatelnou cenou a také určitou mírou spolufinancování z externích zdrojů,“ popsal jasnou koaliční shodu primátor, podle něhož by to ale neměl být nepřekonatelný problém.

„Věřím, že se bude stavba posouvat dál. Navazuje na ni totiž parkovací dům a proměna celé lokality, velké plány máme také s městskou nemocnicí,“ zmínil Jan Dohnal hned první den v nové funkci klíčové investice, čímž podtrhl svá slova o tom, že se nechystá revoluce.

Šance pro obvody, dozor nad DPO

V jistém slova smyslu, a to pozitivním, se jí však dočkají městské obvody, které si mají přijít na mnohem více peněz než dosud. Garantem toho má být náměstek primátora Aleš Boháč, který je zároveň předsedou sboru ostravských starostů, kde o to poslední roky usiluje. Nyní to bude mít radvanický a bartovický starosta snazší. „Takováto funkce v radě města vznikla vůbec poprvé,“ potvrdil Deníku Boháč.

„Ano, domluvili jsme se se Starosty na posílení finančních prostředků pro jednotlivé obvody, takže si budou lépe schopny spravovat svěřený majetek, který je s ohledem na to, kolik na něj mají peněz, zanedbaný a byl mnohonásobně nedoceněný,“ uzavřel primátor téma klíčových priorit.

Lukáš Semerák, který si vzal pod palec dopravu, se pak hodlá zaměřit na dopravní podnik.

„Chystám forenzní audit dopravního podniku, protože musíme přijít na to, co se tam děje. Není normální, aby se za několik let zdvojnásobily jeho požadavky vůči městu. Bohužel, což začal minulý primátor Macura, poslední čtyři roky dopravní podnik nikdo neřídil a jeho požadavky dosahují skoro tří miliard, což si dlouhodobě nemůžeme dovolit,“ uvedl Semerák.