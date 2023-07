Policisté již znají viníka, který zastavil v úterý odpoledne provoz na dálnici D1 u Ostravy v obou směrech. Planý poplach a následné uzavření Klimkovického tunelu (km 347), ve kterém už byl tak provoz omezený kvůli pravidelné údržbě, způsobil driftující řidič, který navíc Českem jen projížděl. A nebyl sám.

Záběr kamery. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic

K události došlo v úterý 11. července před 16. hodinou. "Na linku 158 jsme přijali oznámení, že na dálnici D1 v tunelu Klimkovice mělo dojít k požáru. Z uvedeného důvodu se na místo dostavilo několik policejních hlídek a hasičských vozů," připomněla začátek zásahu mluvčí policistů Eva Michalíková.

Jak se následně ukázalo, o požár nešlo. Po vyhodnocení kamerových záznamů policisté zjistili, že kouř z tubusu mělo způsobit osobní vozidlo, které v tunelu zastavilo a začalo na místě protáčet kola.

Už tak omezený provoz na dálnici kvůli údržbě tunelu zastavil planý poplach

"Tím vznikl nadměrný kouř a dým, což spustilo požární hlásiče a klimkovický tunel se uzavřel. Samotnému incidentu bylo přítomno ještě jedno vozidlo, kdy jeho osádka řidiče povzbuzovala. Poté obě auta z místa odjela," uvedla dále policejní mluvčí s tím, že policisté po vozidlech obratem začali pátrat.

"Jelikož auta odjela směrem na Olomouc, byli jsme v kontaktu s kolegy z Olomouckého kraje. Do několika desítek minut od samotné události policisté z Dálničního oddělení Kocourovec obě vozidla zastavili. Po předchozím souhlasu státního zástupce bylo zadrženo šest osob ve věkovém rozmezí 25 až 40 let," dodala Eva Michalíková. Podle informací ČTK byli cizinci švédské národnosti.

Kriminalisté z Ostravy v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. Následovaly výslechy zadržených.

"Řidič, který měl způsobit vozidlem silný kouř, uvedl, že je se svými kamarády na cestě do Francie, kde se každoročně koná akce určená pro milovníky aut. V době, jak projížděl Českou republikou, tak z důvodu tvořících se kolon v klimkovickém tunelu ho údajně napadlo, že bude driftovat. Nyní nad svým jednáním vyjádřil lítost se slovy, že ho nenapadlo, co to vše může způsobit. V současné době probíhají procesní úkony," řekla závěrem mluvčí policie Michalíková.