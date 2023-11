„Ostravu čeká do konce tohoto roku výměna ještě cca 5 400 řidičských průkazů. Možností, jak podat žádost o výměnu je přitom hned několik, a to od standardního osobního podání na kterékoli obci s rozšířenou působností v České republice až po elektronicky podanou žádost,“ upozornila na možnost elektronického podání žádosti o výměnu řidičského půkazu také mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

„Výhodou elektronického podání je v případě žádosti o výměnu řidičského průkazu kvůli ztrátě, odcizení, změně údajů nebo zrychlené vyřízení žádosti do pěti pracovních dnů sleva na správním poplatku ve výši 20 procent. Zákonná výměna v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti řidičského průkazu je zdarma. Bližší dotazy k tématu lze zaslat na podpora@portaldopravy.cz nebo na portalobcana@mvcr.cz,“ dodala dále ostravská mluvčí.

Pokud se zájemce rozhodne o výměnu dokladu požádat fyzicky je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Úřední hodiny odboru dopravně správních činností ostravského magistrátu jsou každý pracovní den v týdnu, přičemž v pátek pouze pro objednané klienty. V pondělí a středu zajišťuje úřad služby od 8 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 7.30 do 15.30 hodin.

„Nejvíc žadatelů eviduje úřad standardně v pondělí, k výměně dokladů lze tedy doporučit i ostatní dny v týdnu. Elektronicky i fyzicky je možné podat žádost o výměnu neplatného řidičského průkazu jak ve lhůtě standardní, tj. do 20 dní (bez poplatku), tak ale i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů. Tento úkon je již zpoplatněn částkou 700 korun, přičemž při elektronicky podané žádosti k úhradě tohoto správního poplatku dochází v okamžiku vyzvednutí nového řidičského průkazu,“ uvedla závěrem Pokorná a připomněla, že platnost řidičského průkazu se odvíjí od skupin oprávnění, které má řidič v držení.

Tedy platnost řidičských průkazů na pět let se vztahuje pro držitele skupin řidičských oprávnění „C1, C1 + E, C, C + E, D1 + E a D + E“, držitelé ostatních skupin řidičských oprávnění (osobní vozidla a motocykly) mají platnost řidičských průkazů deset let.