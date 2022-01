Investor stavby, statutární město Ostrava, plánuje dokončit rekonstrukci podle návrhu polského architekta Roberta Konieczného, stejně jako zelené okolí navržené permakulturní designérkou Denisou Tomáškovou, nejpozději na začátku května.

Město chce nejprve seznámit veřejnost s rekonstruovanou budovou a nabídnout doprovodnou výstavu prezentující vize pro rozvoj území historických jatek. Společně s Plato proto chystá například týdenní maratón komentovaných prohlídek zrekonstruovaných prostor.

Během léta galerie vybaví novou budovu interiérem podle návrhu architektky Yvette Vašourkové a začne připravovat svou první výstavu v novém sídle. Budovu proto na několik týdnů uzavře. Zahajovací výstavu v nových prostorách Plato otevře 21. září 2022. Právě do zrekonstruované budovy jatek přesune své hlavní aktivity.

Úplnou novinkou je zpráva, že město Ostrava se jako zřizovatel Plato rozhodlo ponechat bývalý hobbymarket ve správě galerie i nadále. Vybudované zázemí knihovny, kina, zahrady nebo bistra navíc nabídne Plato k využití Fakultě umění Ostravské univerzity, Střední umělecké škole v Ostravě a dalším partnerským institucím.

„V příštích několika letech budeme moci pro naše aktivity využívat kombinaci unikátního zázemí pro kulturní a komunitní projekty v bývalém hobbymarketu s optimálními podmínkami pro výstavy současného umění ve zrekonstruovaném objektu historických jatek,“ popisuje plány ředitel galerie Marek Pokorný.

Výstava v galerii Plato.Zdroj: Plato

Nejbližším letošním výstavním projektem Plato bude mezinárodně obsazená skupinová výstava Když tvrdím, že jsem anarchista, která se ještě uskuteční v budově bývalého hobbymarketu. Plato ji zahájí 16. března a 20. dubna výstavu doplní performance, na jejímž scénáři se podílí sedm zahraničních umělců.

„K milníkům v krátkých dějinách naší galerie bude patřit i rok 2022. V roce 2013 vzniklo Plato díky grantu z rozpočtu statutárního města Ostravy. Působilo pak v rámci sdružení právnických osob Trojhalí Karolina a hlavní zázemí mu poskytovala multifunkční hala Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Už v roce 2016 ale město Ostrava zřídilo příspěvkovou organizaci Plato a zároveň se rozhodlo zakoupit a zrekonstruovat bývalá městská jatka, které se mají stát jejím definitivním sídlem. V roce 2017 Plato na čas přesídlilo do alternativního prostoru na Českobratrské ulici, který jsme označovali jako kancelář pro umění, a začalo experimentovat se způsoby prezentace a zprostředkování současného umění. A od roku 2018 působíme na 5 000 metrech čtverečných v bývalém hobbymarketu Bauhaus, z nějž lze pohodlně pozorovat, jak pokračuje rekonstrukce jeho budoucího sídla. Letos v září v něm zahájíme svou činnost,“ přiblížil stručnou historii ostravské galerie Marek Pokorný.

V bývalém Bauhasu Plato zahájí také svou poslední výstavu - 16. března 2022 se zde uskuteční poslední část dlouhodobého projektu Ó a ach, krása, ruina a strach, a to pod názvem What I state that I’m an Anarchist. Součástí výstavy bude rozsáhlá performativní akce, která proběhne 20. dubna 2022.

„Původně jsme plánovali jenom větší performanci, ale nějak se to zvrtlo. Francouzský kurátor Pierre Bal Blanc, jehož jsme požádali o spolupráci na téma „ruina, vyšetřování“, přišel s nápadem prozkoumat a kriticky promyslet odkaz amerického umělce-anarchisty Christophera D’Arcangela. To se nedalo odmítnout,“ usmívá se Pokorný.

Podle posledních informací by pak zástupci Plata měli koncem dubna či začátkem května převzít zrekonstruovanou budovu historických městských jatek, kam se během září (snad) kompletně nastěhují. Zahajovací a mezinárodně obsazenou výstavou bude pracovním výstava s názvem Welcome, Wellbeing, na níž už od léta 2021 pracují Daniela a Linda Dostálkovy a právě Marek Pokorný. Vernisáž je naplánována na 21. září 2022.