Ostravská městská galerie PLATO připravila čtyři prázdninové celodenní tvůrčí dny pro děti, aby ulevila rodinám po náročnějším období karantény a v době nejistých dovolených.

Ostravská galerie Plato. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Hlídací“ dny se uskuteční vždy ve středy 8. července, 15. července, 22. července a 5. srpna 2020 od 9 do 16 hodin a jsou určeny dětem od 6 do 13 let. „Workshopy obvykle PLATO připravuje pro užší věkové skupiny, tentokrát se ale galerie snažila přizpůsobit program tak, aby sourozenci mohli přijít společně,“ uvedla Magdaléna Dušková z galerie PLATO.