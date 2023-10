Zatím panoval u pneuservisů relativní klid. V on-line rezervacích nebyl problém najít volný termín, někde se nemuselo na výměnu pneumatik čekat vůbec. To se ale změní. Řidiči se musejí připravit na to, že na přezutí budou čekat i několik dnů.

Zimní pneumatiky je nutné používat v době1. listopadu do 31. března vždy, pokud je na vozovce souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně lze takovou situaci předvídat. Jinak lze za příznivého počasí jezdit na letních pneumatikách. Existuje však výjimka v podobě úseků se značkou Zimní výbava, kde je povinnost mít zimní pneumatiky.

A jaké jsou ceny pneuservisů na Ostravsku? Ptali jsme se na přezutí pneumatik u vozidla Škoda Octavie s plechovými disky. K ceně je někde nutné připočíst materiál (vyvažovací tělíska, ventily)

K&K Pneu, Česká 51, Ostrava-Zábřeh

Cena za přezutí: 870

Cena za uskladnění pneumatik: 1ks za 1,25 Kč/den

Otevírací doba: Po-Pá 8-17 hod.

Pneuservis Ostrava centrum, Poděbradova 43, Moravská Ostrava

Cena za přezutí: 800

Cena za uskladnění pneumatik: 700

Otevírací doba: Po-Pá 8-17 hod., So 8-12 hod.

Pneuservis Ostrava,Na Náhonu 1099/43A, Ostrava-Přívoz

Cena za přezutí: 700

Cena za uskladnění pneumatik: Ne

Otevírací doba: Po-Pá 9-17 hod.

Euromaster pneuservis Rudná, Rudná 32, Ostrava

Cena za přezutí: 900

Cena za uskladnění pneumatik: 500 Kč

Otevírací doba: Po-Pá 7-16.30 hod., So 8-11 hod.

Pneuservis Unionpneu, Novinářská 3, Ostrava

Cena za přezutí: 799 Kč

Cena za uskladnění pneumatik: do průměru 60 cm 699 Kč, nad průměr 60 cm 799 Kč

Otevírací doba: Po-Pá 8-17 hod.

KARVINSKO RájPneu, K+K, Hlavní 1610, Šenov

Cena za přezutí: od 790 (16“) do 1105 Kč (17“) ocelové disky. ALUdisky: od 1055 (16“) do 1895 Kč (22“)Výměna kola z osy na osu: od 370 do 775 KčCena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 1,25 Kč za denOtevírací doba pneuservisu: Po - Pá od 8 do 17 hodin,Pneuservis nemá rezervační systém. www.rajpneu.czChára Sport, Železničářů 1529/1c, Pneuservis Havířov

Cena za přezutí: 1192 Kč (14“), 1341 Kč (15“,16“), 1435 Kč (17“)

Výměna kola z osy na osu: 1098 Kč (14), 1247 Kč (15“ a 16“), 1341 Kč (17“)

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 1,19 Kč za den (do 16“), 1,52 Kč za den (od 18“)

Otevírací doba pneuservisu: Po - Pá od 8 do 18 hodin, do 9. prosince otevřeno i v sobotu

Pneuservis nemá rezervační systém. Objednávky telefonicky a na www.chara.cz

BestDrive, Frýdecká 1061, Pneuservis Havířov

Cena za přezutí: od 1538 Kč (16“)

Výměna kola z osy na osu: od 876 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 3 Kč za den

Otevírací doba pneuservisu: Po - Pá od 7 - 17 hodin,

Pneuservis má online rezervační systém. www.bestdrive.cz

Autocentrum Karviná, Za Splavem 884/1a

Cena za přezutí: od 800 (disky průměru 15“), 850 korun (16“), 1000 korun (17“), až 1420 korun (disky 22“)

Výměna kola z osy na osu: od 600 korun

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 500 až 1000 korun podle velikosti

Otevírací doba pneuservisu: Po - Pá od 8 do 17 hodin, So 8 - 12 hodin

Pneuservis má rezervační systém na webu autocentrumkarvina.cz

BestDrive Karviná, Sportovní 2474/5

Cena za přezutí: od 800 korun, (disky průměru 16“ až 20“) do 1300 korun

Výměna kola z osy na osu: od 600 do 1000 korun

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 3 koruny za den (4 ks)

Otevírací doba pneuservisu: Po - Pá od 8 do 16 hodin

Pneuservis nemá rezervační systém. Rezervace telefonem, e-mailem, www.pvcars.cz

Stabla auto, Středisko služeb pro motoristy, Sv. Čecha 27/640, Karviná

Cena za přezutí: 700 korun (do 17“), od 800 korun (18“)

Výměna kola z osy na osu: 420 korun plus závaží

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 500 korun (na 6 měsíců)

Otevírací doba pneuservisu: Po - Pá od 8 do 16 hodin

Pneuservis nemá rezervační systém, www.stabla-auto.cz

Cena za přezutí: od 600 (disky průměru 13“ a 14“) po 1000 Kč (dodávky do 3,5 tuny)Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 600 až 700 Kč podle velikostiOtevírací doba pneuservisu: od 8 do 15 hodin

Cena za přezutí: například 1019 Kč (za disky 13“ a 14“) a 1366 Kč (za disky 15“ a 16“)

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: podle rozměrů, 1,38 Kč za den a kolo za pneumatiky do 17“ a 1,50 Kč za den a kolo za pneumatiky od 17“ výše

Otevírací doba pneuservisu: od 8 do 16 hodin od pondělí do pátku, v sezoně plánují i v sobotu od 8 do 11 hodin

Dobré gumy, Příborská 2392, Zelinkovice

Cena za přezutí: podle rozměru a typu disků od 750 po 1500 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: neuskladňují

Otevírací doba pneuservisu: od 8 do 16 hodin pondělí až pátek, soboty po telefonické domluvě od 8 do 12 hodin

NOVOJIČÍNSKO

Pneuservis Pavelka, Ostravská 70, Příbor

Cena za přezutí: od 700 Kč za plechové disky, od 800 do 1000 Kč za většinu elektronových kol, maximální rozměry do 1200 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 500 Kč za sadu

Otevírací doba pneuservisu: od 8 do 16 hodin

Jacob´s Garage, Bohuslava Martinů 1885/2, Nový Jičín

Cena za přezutí: plechové disky 700 Kč včetně vyvážení, hliníkové disky 800 Kč včetně vyvážení, přehození sady kol s vyvážením bez přezouvání 450 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: pouze stálým zákazníkům za 300 Kč na sezonu

Otevírací doba pneuservisu: od 8 do 17 hodin

Václav Jaksch, Svatopluka Čecha 2088/13, Nový Jičín

Cena za přezutí: paušál 1000 Kč za automobil se vším všudy

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: nenabízí tuto službu

Otevírací doba pneuservisu: od 8 do 15 hodin

Jakub Novák, Dělnická 993/57, Kopřivnice

Cena za přezutí: od 600 Kč za běžné osobní auto, 800 až 900 Kč za dodávku, až 1500 Kč za náročné přezouvání velkých SUV

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 300 Kč za sezonu od podzimu do jara nebo od jara do podzimu (už je plný sklad)

Otevírací doba pneuservisu: od 7 do 17 hodin

MC Pneu, Lubina 453, Kopřivnice

Cena za přezutí: od 850 do 950 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 500 Kč za sadu

Otevírací doba pneuservisu: mimo sezonu pondělí až čtvrtek od 8 do 16, v pátek od 8 do 15 hodin, v sezoně (od 1. dubna do 31. května a od 15. října do 30. listopadu) pak pondělí až pátek od 8 do 17 a v sobotu od 8 hodin do 11.30