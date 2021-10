Hlavní spojnice je díky zprovoznění mostu průjezdná, po projetí do Ostravy však čeká řidiče nemilé překvapení v podobě uzavření navazující Hlučínské ulice. Od 1. září zde probíhá rekonstrukce tramvajového kolejiště. Mnozí nechápou, proč zde práce nezačaly současně s uzavřením mostu hned 1. června.

Po projetí mostu je nyní nutné odbočit na objízdnou trasu po Slovenské ulici. Motoristé následně při cestě do centra Ostravy volí trasu po kruhovém objezdu nad dálnicí D1, dálničním přivaděči a kruhovém objezdu nad Mariánskohorskou ulicí, z něhož odbočí na Cihelní ulici. Jenže zde hrozí, že se dostanou do kolon. A přesně to se stalo v pondělí po ránu. Alternativou může být sjezd na ulici Mariánskohorskou, kde je však také silný provoz.

„Předpokládal jsem to, proto nadále jezdím z Hlučína do Ostravy přes Petřkovice a Koblov, kudy vedla objízdná trasa při uzavřeném mostu,“ uvedl jeden z řidičů a dodal: „Pokud někdo pracuje v centru města, určitě je to lepší přes Koblov.“

Mapy

Deník přes mapové aplikace zadal trasu z Hlučína do centra Ostravy na Mlýnskou ulici, kde sídlí redakce Deníku. Trasy přes Koblov a opravený most s navazující objížďkou jsou podle výsledků dlouhé 13 až 14 kilometrů a trvají podle mapového měření od 16 do 18 minut. V pondělí po ránu však cesta přes most zabrala více než 40 minut, a to díky kolonám v Cihelní ulici, pomalejší byl i průjezd zmíněnými kruhovými objezdy, kde probíhají silniční práce.

Ještě měsíc

Zlepšení tak přinese až otevření Hlučínské ulice. Podle posledních informací by se tak mělo stát v polovině listopadu, kdy se uvolní směr do centra. „Pro individuální dopravu se ulice Hlučínská ve směru do centra města uvolní už v polovině listopadu. Ve směru na Hlučín budou muset osobní auta nadále využívat objízdnou trasu po ulici Slovenské. Prosíme řidiče o trpělivost. V polovině prosince bude Hlučínská plně zprovozněna v obou směrech. Obnoven bude také tramvajový provoz, který je od 1. září v místě přerušen,” uvedla mluvčí Dopravního podniku Ostrava (DPO) Tereza Šnoblová.

A proč tramvajová rekonstrukce, která je společnou akcí DPO a města, nezačala současně s uzavřením mostu počátkem června? Na to již před časem na dotaz Deníku ve společném vyjádření odpovídaly město a DPO.

Vysvětlení

„Dopravní podnik Ostrava (DPO) společně s městem Ostravou samozřejmě hledal nejvhodnější termín pro rozsáhlou modernizaci. Pohodlí nejen cestujících MHD, ale i všech obyvatel Ostravy, kterých se doprava týká, je pro nás důležité. Stavby jak města, tak DPO jsme proto koordinovali s maximálním úsilím společně,“ uvedla mluvčí DPO Tereza Šnoblová a dodala: „Modernizace tratě Hlučínská se v širších souvislostech koordinovala jak z hlediska omezení silničního provozu (oprava mostu), tak i z hlediska omezení tramvajového provozu v celé síti. A protože od 1. 7. do 31. 8. bylo naplánováno vyloučit tramvajovou trať na Opavské – zde se obdobně také sloučilo několik akcí: například rekonstrukce silničního mostu, nebo rekonstrukce smyčky Vřesinská – zahájení výluky a tedy i uzavírky v Hlučínské bylo v této návaznosti naplánováno na 1. září.“