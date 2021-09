Po vydatném deští stouply hladiny vodních toků v Beskydech. Na Olši v Českém Těšíně na Karvinsku a na Čeladence v Čeladné na Frýdecko-Místecku platí druhý stupeň povodňové aktivity, na dalších místech první. Vyplývá to z informací státního podniku Povodí Odry.

Rozvodněná řeka. | Foto: ČTK

Vedoucí odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Odry Vladimír Zdráhal řekl ČTK, že nejvíce napršelo v povodí řek Olše, Ostravice a Morávky. „Hladiny tam ještě jdou částečně nahoru a ještě stále prší. Nicméně srážky by měly během dopoledne ustávat, potom už by nemělo pršet, takže předpokládáme, že se to bude zklidňovat,“ řekl Zdráhal.