V Česku bude až do úterního rána vydatně pršet. Zatímco nejintenzivnější déšť očekávají meteorologové v centrálním pásmu Čech od jihu k severu, a to hlavně dnes pozdě večer a v noci, na Moravě a ve Slezsku zase hrozí silné až velmi silné bouřky s přívalovým deštěm.

Mapa k výstraze před silnými bouřkami, 28. srpen 2023. | Foto: ČHMÚ

Po deštích se mohou hladiny některých řek odvodňujících zejména Jeseníky, Beskydy, Bílé Karpaty a také toky v jižních a středních Čechách zvednout na první, tedy nejnižší povodňový stupeň. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Zdroj: ČHMÚ

Při vydatných srážkách může v Čechách napršet místy i kolem 40 milimetrů vody za šest hodin, celkově až 60 milimetrů za 24 hodin. Déšt bude během dneška zesilovat od jihu, nejvíc pršet má v pozdních večerních a nočních hodinách, k ránu budou srážky slábnout.

Druhé kolo? Moravu a Slezsko opět zasáhne bouřková vlna

„Na Moravě a ve Slezsku očekáváme večer a v noci na úterý možnost výskytu od jihu postupujících silných a především ve Zlínském a Olomouckém kraji i velmi silných bouřek provázených zejména krátkodobým intenzivním deštěm, v případě silných bouřek kolem 30 milimetrů, u velmi silných kolem 50 milimetrů. Ve druhé polovině noci bude bouřková aktivita slábnout,“ uvedli meteorologové.

Vzhledem k vyššímu nasycení po předchozích srážkách se mohou zvedat hladiny vodních toků odvodňujících Jeseníky, Beskydy, Bílé Karpaty a také toky v povodí horní Vltavy, Blanice, Otavy a Lužnice, dolní Sázavy a na menších přítocích střední a dolní Vltavy.

„I v jiných oblastech, kde je po lokálních srážkách z předchozích dní vysoké nasycení půdy, může docházet i při menší intenzitě deště k rychlému odtoku vody z povrchu s možností zatopení níže položených míst,“ upozornil ČHMÚ.

Pozor na silnicích i ulicích

Při vydatných deštích je snížená viditelnost, hrozí riziko aquaplaningu, podmáčení a následných sesuvů půdy, bývají problémy s odtokem srážkové vody kanalizací. Lidé by neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst, měli by omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. Při bouřkách jsou kromě přívalového deště nebezpečné i nárazy větru, které mohou lámat větve a vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Řidiči by měli za vydatného deště i při bouřce snížit rychlost a jet velmi opatrně.