Konec týdne se ponese ve znamení deště. Teploty zůstanou pod deseti stupni

ČTK

Konec týdne proprší, na horách připadne sníh. Průměr nejvyšších denních teplot se bude do soboty pohybovat kolem osmi stupňů Celsia, v neděli se mírně oteplí, při zmenšené oblačnosti až na 14 stupňů Celsia. V noci by se měly teploty udržet většinou nad nulou. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ilustrační snímek | Foto: DENÍK/Martin Divíšek