Do letošního motivačního programu Prokopa Diviše se v Ostravě zapojilo přes 300 žáků, mezi nejaktivnější z nich rozdělila společnost ČEZ Distribuce celkem 102 tisíc korun. Vítěz v každé ze tří kategorií získal šek na 16 tisíc korun, druhý v pořadí na 11 tisíc a bronzový medailista na 7 tisíc Kč. Své výhry většinou vloží do vzdělávání nebo cestování. Jeden z vítězů se chystá s bratrem na prázdninovou cestu do Japonska, další si chce zaplatit autoškolu a třetí investuje výhru do nákupu mikropájky, multimetru a dalšího nářadí.

Zpestřením letošního programu byl pilotní provoz aplikace Prokop Digiš. Do nové soutěže, jejímž cílem bylo zatraktivnit vzdělávání v oboru prostřednictvím moderních komunikačních technologií, se v deseti partnerských školách po celé republice zapojilo přes 400 studentů.

Vzdávání v přírodních vědách podporuje ČEZ dlouhodobě. Pro studenty elektro oborů partnerských středních škol připravuje třídenní vzdělávací workshopy s názvy Distribuční maturita, Jaderná maturita a ESCO maturita, pro zájemce o popularizaci fyziky soutěže Vím proč a pro učitele organizuje celoroční vzdělávací cyklus Setkání s energií.