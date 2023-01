Policisté napříč celou Ostravou zaznamenali řadu vloupání do nejrůznějších objektů. „Těmi byly například kadeřnické, masážní, kosmetické i psí salony. Dále pak restaurace, čajovny, bary, ale také obchody s různým zaměřením či potravinářský sklad,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Ke zločinům docházelo zejména v centru Ostravy a Mariánských Horách. Zloději se však objevili i v Hrabové a Porubě. Způsob provedení byl podobný. Násilný vstup po rozbití skleněných vitrín, výloh či dveří. A nakonec prohledání vnitřních prostor.

Zajištěné věci.Zdroj: se svolením Policie ČR

Spolupráce

Spolupráce kriminalistů z centra Ostravy a Mariánských Hor nakonec ochránce zákona přivedla na stopu dvou mužů. „Díky operativním informacím a poznatkům zjistili, že uvedené skutky mají na svědomí dva muži, kteří nezávisle na sobě páchali trestnou činnost. K dopadení dopomohla také spolupráce s uniformovanými kolegy, kteří nemalou měrou přispěli k zadržení podezřelých osob přímo při činu,“ řekla Michalíková.

Starší z mužů (56 let) se specializoval především na kadeřnické a kosmetické salony. Jeho pozornosti neušel ani psí salon a další provozovny. Vzal peníze, ultrazvukovou špachtli a kadeřnické zboží. Vnikl i do potravinářského skladu, odkud si odnesl sýry, uzeniny a maso. Způsobil škodu za bezmála čtvrt milionu korun. V několika případech ale odešel s prázdnou. Například při vloupáni do čajovny se spustil alarm, zloděj se vylekal a utekl.

Bary

Mladšího z mužů (28 let) lákaly restaurace či bary, kam vnikal především ve večerních a nočních hodinách. Bral vše, co našel notebook – mobilní telefon, příruční kovovou pokladnu s penězi, nářadí, elektrokoloběžku, alkohol, ale také cigarety a další věci, které se daly zpeněžit.

Zajištěné věci.Zdroj: se svolením Policie ČR

Oba zloději věci prodávali náhodným zájemcům, navštěvovali také zastavárny. Část lupu policisté zajistili a vrátili majitelům. Mužům hrozí až pět let vězení. Oba skončili ve vazbě.