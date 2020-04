Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší?

„Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Koronavirem se v České republice nakazilo již 3508 lidí. Od středečního rána tak laboratoře odhalily 178 nových případů. Z nemoci covid-19 se dosud v Česku uzdravilo 61 pacientů, naopak 39 lidí postižených koronavirem zemřelo. Nový šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček ve středu uvedl, že hodlá prodloužit nouzový stav o 30 dní - VÍCE ZDE

Na ekonomickou situaci v souvislosti s koronavirem reaguje také Česká národní banka, která zmírnila podmínky pro získání hypoték - VÍCE ZDE

Dva lékaři FN Ostrava se nakazili koronavirem. Nákaza se objevila i v MNO

U dvou lékařů ostravské fakultní nemocnice se prokázalo onemocnění COVID-19. Krajská hygienická stanice (KHS) tam nařídila epidemiologická opatření. Nemoc se objevila i v Městské nemocnici Ostrava (MNO) - VÍCE ZDE

Domov pro seniory Iris v Ostravě: tři nakažené seniorky

Testování vzorků v laboratořích ukázalo, že kromě ošetřovatelky z ostravského Domova pro seniory Iris, jsou koronavirem nakažené nejméně také tři seniorky. Na výsledky 27 vzorků se stále čeká - VÍCE ZDE

PODÍVEJTE SE: Ve Staré Bělé mají Koronu od 14. června 1801!

/FOTOGALERIE/ Ostravské obvody propojené Mitrovickou ulicí jsou na dohled od průmyslového města, ale stále si zachovávají vesnický ráz. Aktuálně zde k ještě většímu poklidu přispívají i opatření kvůli pandemii - VÍCE ZDE

OHLÉDNUTÍ: Místo zločinu Ostrava. Přinášíme výběr momentů z celého natáčení

/FOTOGALERIE/ Po 13 týdnů patřil hlavní večerní vysílací čas na „jedničce“ České televize krimiserálu Místo zločinu Ostrava. Jeho jednotlivé díly byly inspirovány skutečnými případy, které policie na Ostravsku v posledních letech vyšetřovala. Připomeňte si s námi momenty z natáčení jednotlivých dílů - VÍCE ZDE

ANKETA DENÍKU: Soused nenosí roušku! Nahlásili byste ho?

Považujete v současné situaci za nemorální jednání, když někdo něco takového udělá? Nebo naopak za trestuhodnou bezohlednost, když ho nikdo neudá? VÍCE ZDE



Ostravská tlumočnice do znakového jazyka: Vnímám, jak moc se lidi semkli

Co Česko žije v nouzovém režimu, má Pavlína Zarubová, ředitelka ostravského Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, plné ruce práce. Jako tlumočnice do znakového jazyka pomáhá neslyšícím a nedoslýchavým, aby se k nim dostaly potřebné informace - VÍCE ZDE

Jen blázen by nyní kradl! Přesto se takoví najdou

Přestože policie i média takřka denně upozorňují na to, že za některé zločiny spáchané za stavu nouze hrozí velmi přísné tresty, někteří lidé varování neberou vážně - VÍCE ZDE

Starosta Krnova oponuje Světové zdravotnické organizaci: noste dál roušky!

V médiích se objevily články, které zpochybňují používání roušek. Odvolávají se na seriózní zdroj, kterým je Světová zdravotnická organizace WHO. Ta nepodpořila plošné nošení roušek. Argumentuje, že za určitých okolností můžou epidemiologickou situaci zhoršit, protože při špatném snímání roušky je možné se nakazit - VÍCE ZDE

Karantény i nemocní. Policie, záchranáři, hasiči i strážníci ale jedou na plno!

Desítky lidí v karanténě a jednotlivci s pozitivními testy na koronavir. Taková je aktuální situace ve složkách Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje, které i přes všechny komplikace souvísející s koronavirem zvládají plnit své úkoly - VÍCE ZDE

Každý člověk je zodpovědný za svůj život, říká paralympijský šampion

Po nehodě na motocyklu tehdy patnáctiletému Radimu Bělešovi ochrnul trup i všechny čtyři končetiny. Dnes ve svých sedmačtyřiceti letech je několikanásobným držitelem titulů mistra Evropy, mistr světa, a dokonce i trojnásobný paralympijský medailista v hodu diskem i kuželkou. Kromě toho také předsedá spolku Apropo, který pomáhá lidem se zdravotním postižením - VÍCE ZDE

PODÍVEJTE SE: Roušky domů. Senioři z Ostravy-Jihu je najdou ve schránce

/FOTOGALERIE/ Ochranné roušky najde v těchto dnech více než dvacet tisíc obyvatel Jihu, kteří v tomto roce dosáhnou věku šedesát pět a více let. Spolu s rouškou najdou senioři v doručeném balení také návod k údržbě bavlněné roušky a přehled telefonních kontaktů pro zajištění pomoci - VÍCE ZDE

Nechtějí čekat, domovy pro seniory na Frýdecku řeší krizová opatření a scénáře

V jednom z ostravských domovů pro seniory se objevil první případ nákazy nemocí Covid-19. Test byl pozitivní u pracovnice z Domova Iris v Mariánských Horách. Domovy na Frýdecko-Místecku nechtějí ponechat nic náhodě a připravují se na různé varianty - VÍCE ZDE

Věřící v Kravařích se společně modlí každý večer. S farností je spojí facebook

Každý den ve dvacet hodin mohou lidé na Facebooku sledovat živý přenos, kterým jim zprostředkovává farnost z Kravař na Opavsku - VÍCE ZDE

Chraňme sebe i své okolí, města zavádějí nová pravidla pro nakládání s odpadem

Společnosti svážející v obcích komunální odpad přijímají v zájmu ochrany svých pracovníků i všech dalších obyvatel před nákazou koronavirem nejrůznější opatření. Nejsou to jen nové červené nádoby na odpad v Karviné, děje se tak všude. Prevence pomáhá - VÍCE ZDE