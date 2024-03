Město však ještě neví, co tam vznikne, a toho se chytili lidé, kteří by zmíněné aktivity rádi viděli v Bauhausu co nejdéle. Demolice je v plánu zhruba za dva roky a dosud není jasný plán, co s lokalitou dál.„Činnost v Bauhausu nám závidí celá republika, je škoda, že Plato v Bauhausu nemůže působit ještě rok nebo dva navíc. Investice do zajištění budovy by nebyla vysoká a význam tamní činnosti by ji převážil,“ je přesvědčen zastupitel a bývalý primátor Tomáš Macura (Jdeto!!!).

Podpora tisíců lidí

Iniciativa Bauhaus končit nemusí!!! však usiluje o to, aby současné aktivity v Bauhausu zůstaly zachovány do doby, než bude znám výsledek urbanistické soutěže a než se rozhodne, co s místem dál. „Máme obavu, že uzavření Bauhausu k 30. červnu bez toho, aby existoval konkrétní plán, co dále s územím, na němž stojí mezinárodně oceňovaná jatka, je krokem, který může celou lokalitu na několik let poškodit a vytvořit v okolí Bauhausu nechtěný periferní prostor,“ říká koordinátorka iniciativy za zachování Bauhausu a ředitelka Klubu a antikvariátu Fiducia Ilona Rozehnalová, která také dodává, že provoz Bauhausu je ve srovnání s podobnými institucemi naopak levný.

Městu předložila harmonogram, jak by se s lokalitou mohlo postupovat dál. Návrh se opírá o pokračování aktivit až do konce roku 2026, případně alespoň do konce sezony 2025/26. Kanceláři primátora zároveň na nedávné happeningové akci předala petiční archy s více než dvěma půl tisíci podpisy.

Petici podepsalo 2454 občanů, ředitelů kulturních organizací i škol a k tomu 98 českých osobností, mimo jiné umělci Eva Koťátková a Jiří Kovanda, čestný občan Ostravy Ivan Binar či nositelka Ceny města Ostravy, operní pěvkyně Eva Dřízgová. Celkem je pod peticí 2552 podpisů a sběr pokračuje.

Ředitel Plata Marek Pokorný se k tomu ale nechce upínat. „Nepředpokládám v tuto chvíli nic. Pokud to dopadne tak, že město se rozhodne prodloužit provoz, bude to pro nás znamenat spoustu další práce, kterou ale rádi uděláme. V opačném případě je důležité, aby aktivity komunity v Bauhausu pokračovaly v jiné podobě dál jinde. Jak se na městě rozhodnou, nebudu předjímat, neovlivním to,“ řekl Pokorný.

Město názor nemění

Vedení Ostravy ostatně v tuto chvíli ani o žádné změně plánů neuvažuje. „Platí avizovaný konec provozu Bauhausu v červnu, a to s ohledem na zmíněné provozní náklady, nic se nezměnilo,“ řekl Deníku primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS) v reakci na vznik občansko-odborné iniciativy. „Petici ale budeme projednávat,“ přislíbil s tím, že na březnovém zastupitelstvu čeká k tématu bohatou a zanícenou diskusi.

Plato se stávajícím stavem – koncem Bauhausu – počítá. „Program v Bauhausu potrvá do června, počítali jsme s tím od května loňského roku, vše nasmlouvané v termínu se uskuteční, po tomto termínu už jsme nedomlouvali nic,“ zmínil Marek Pokorný, který je připraven části aktivit poskytnout zázemí v nově zmodernizovaných Jatkách, kde Plato sídlí.

„Připravujeme projekt, který bude trvat čtyři měsíce a improvizovaně poskytne aktérům z komunity zázemí. Přesune se k nám ale skutečně jen část aktivit, které nás jako galerii zajímají, jsou nám tematicky blízké, není možné absorbovat ve zcela jiné budově s jiným provozem vše, co se tam dělo,“ řekl otevřeně.