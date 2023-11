Zdroj: DeníkNa nedávném veletrhu Expo Real v Mnichově se Moravskoslezský kraj snažil lákat investory do regionu, představil volné plochy pro výstavbu rezidenčního bydlení a také prezentoval zdejší lázeňství.

„Nové moderní bydlení se u nás moc nestaví, proto jsme nabízeli takové plochy k výstavbě třeba v Havířově, Novém Jičíně, Kopřivnici nebo v Krnově. Těch jednání jsme měli v Mnichově desítky, zájem byl velký, a proto věřím, že díky tomu přijdou investoři, kteří u nás budou mít chuť realizovat své projekty,“ přiblížil hejtman Jan Krkoška.

Na strojírenském veletrhu v Brně pak kraj představil projekt takzvaného Hydrogen Valley, v jehož rámci mají energetiku a dopravu založenou na fosilních palivech nahradit vodíkové technologie.

„Vodík je celosvětově velké téma a našim cílem je zabývat se jím tak, aby v našem kraji například jednou mohly jezdit vodíkové autobusy či vlaky. Proto k tomu musíme vytvořit nejen vodíkové plničky, ale i další potřebnou infrastrukturu, která bude sloužit nejen pro dopravu, ale i pro firmy a obyvatele kraje. Moje přání do budoucna totiž je, aby lidé v regionu měli co nejlevnější energie. Proto musíme podporovat a zavádět všechny možné formy výroby zelené energie,“ konstatoval Jan Krkoška.

V další části rozhovoru pak ještě přiblížil situaci kolem středních škol, které nyní kvůli silným populačním ročníkům čelí zvýšenému náporu uchazečů. Kraj je zřizovatelem bezmála osmdesáti středních škol a musí podle Krkošky reagovat s nabídkou oborů na to, jak se mění trh práce.

„Na základní řemesla, jako jsou řezník, pekař nebo elektrikář, se žáci moc nehlásí, ale snažíme se jim ukázat, že to jsou řemesla, která dnes můžou být dobře placené a stojí za to je tedy studovat. Pak samozřejmě zavádíme nové obory podle predikce toho, jak se trh bude teprve vyvíjet a jaké zaměstnance bude potřebovat – v tom chceme být rychlejší než jiné kraje,“ uvedl ještě Moravskoslezský hejtman.

Závěrem zmínil, že střední školy v kraji jsou připraveny na chystanou změnu legislativy, díky které by měli uchazeči o studium nově podávat tři přihlášky elektronicky. Více o všech těchto tématech se dozvíte v našem video rozhovoru.

Hejtman Jan Krkoška, MBA



Narodil 13. února 1976 v Krnově. Vystudoval Střední odbornou školu zemědělskou, absolvoval studijní program celoživotního vzdělávání a získal profesní titul Master of Business Administration.

Je manažer s více než osmiletou zkušeností ve veřejné správě a dvaceti lety zkušeností v obchodě. Politický činný začal být v Krnově, kde v letech 2014 až 2018 působil jako místostarosta za hnutí ANO 2011, dosud je v tomto městě radním.

V roce 2016 se stal zastupitelem Moravskoslezského kraje, a zároveň byl zvolen také náměstkem hejtmana pro regionální rozvoj, evropské fondy a cestovní ruch. Tuto pozici zastával necelých 7 let do svého zvolení hejtmanem Moravskoslezského kraje. Byl také pověřen řízením dvou krajských společností – od roku 2017 je předsedou dozorčí rady Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. a od roku 2021 členem dozorčí rady akciové společnosti Moravskoslezské Investice a Development.