Máme pro vás první díl nového podcastu Deníku Na slovíčko s krajem. S hejtmanem Janem Krkoškou si v něm povídáme o novinkách a zajímavostech z Moravskoslezského kraje. V nové funkci je od začátku června, v polovině září tedy uplyne takzvaných sto dní hájení. Jak tuto první stovku včele kraje hodnotí?

1. díl podcastu Na slovíčko s krajem, 11. září 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Zdroj: Deník Moravskoslezský kraj má za sebou velmi pestré léto a ukazuje to i rostoucí návštěvnost turistů. Je hejtman festivalový fanoušek?

V podcastu Deníku prozradil, v čem on sám vidí přínosy akcí jako Colours of Ostrava nebo Beats for Love pro náš region. Nutno dodat, že v předchozích letech byl náměstkem hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch. Stranou našeho zájmu tedy nemohly zůstat ani hlavní turistické magnety severní Moravy a Slezska.

Jan Krkoška je například hrdý na gastro festival Pojez Fest, který se letos konal v Dolních Vítkovicích, v Karlově Studánce a v Ostravici a mezi jehož hlavní organizátory patří i kraj.

„Tento festival vznikl na podporu gastro podniků v našem kraji, které zažívaly těžké časy v období proticovidových opatření. Chtěli jsme udělat akci, která bude lidi bavit, aby to bylo zase něco jiného a zajímavého. A hned první ročník ukázal, že to je správná cesta. Už máme za sebou šest těchto Pojez festů a jsem hrdý na to, jak jsme díky nim pomohli zdejším gastro provozům,“ řekl v podcastu hejtman Jan Krkoška.

Na závěr uslyšíte i jeho tipy a pozvání na akce, které se vyplatí ještě letos navštívit. Podívejte se tedy na první díl video podcastu Na slovíčko s krajem.

VIDEO: Ivo Vondrák rezignoval, novým hejtmanem MS kraje je Jan Krkoška

Jan Krkoška, MBA se narodil 13. února 1976 v Krnově. Vystudoval Střední odbornou školu zemědělskou, absolvoval studijní program celoživotního vzdělávání a získal profesní titul Master of Business Administration.



Je manažer s více než osmiletou zkušeností ve veřejné správě a dvaceti lety zkušeností v obchodě. Politický činný začal být v Krnově, kde v letech 2014 až 2018 působil jako místostarosta za hnutí ANO 2011, dosud je v tomto městě radním.



V roce 2016 se stal zastupitelem Moravskoslezského kraje, a zároveň byl zvolen také náměstkem hejtmana pro regionální rozvoj, evropské fondy a cestovní ruch. Tuto pozici zastával necelých 7 let do svého zvolení hejtmanem Moravskoslezského kraje. Byl také pověřen řízením dvou krajských společností – od roku 2017 je předsedou dozorčí rady Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. a od roku 2021 členem dozorčí rady akciové společnosti Moravskoslezské Investice a Development.