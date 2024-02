Vítejte u 11. dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny. Jeho záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem. Dalším hostem je herec, principál Divadla Mír a krotitel Třech Tygrů Albert Čuba. V odlehčeném duchu jsme jej vyzpovídali nejen na téma divadla – ať už toho stávajícího – Míru, či dalšího plánovaného, ale i na téma filmu a kulturního života obecně.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl herec Albert Čuba, moderuje redaktor Deníku Petr Jiříček, 22. ledna 2024, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

Zdroj: Deník/Jan LakomýJak už Albert Čuba exkluzivně pro Deník popsal během loňského podzimu, vážně si pohrává s myšlenkou otevřít v Ostravě nové divadlo, které by doplnilo nabídku Divadla Mír. Ačkoli přiznává, že myšlenka je zatím zejména v jeho hlavě, věci už se daly do pohybu.

„Obcházím zastupitele, zjišťuju jejich pohled na věc a zatím to vypadá, že by divadlu nemuselo stát nic v cestě. Rád bych se dostal do stavu, kdy mi město řekne: ‚nebude nám to vadit, když seženeš peníze, klidně to rozjeď‘. A pak přijde druhá část – sehnat ty peníze,“ rozvinul Albert Čuba myšlenku v podcastu Deníku Ostravské ozvěny.

Albert Čuba: Všechno se točí kolem herců. Dávám si pozor na to, co jím

Dokonce už má vytipované místo – stávající parkoviště na náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích, jen pár stovek metrů od Divadla Mír. Nebyl by to Albert Čuba, aby i tak banální věc nevzal s humorem. „Pozor, to ale není normální parkoviště. To je divoké parkoviště. Protože parkoviště de jure je samozřejmě prostor, který je označen dopravním značením Parkoviště, což tam vůbec není. Je to divoké parkoviště, vyasfaltovaná plocha,“ řekl v Ostravských ozvěnách, které posluchači mohou slyšet také na Spotify.

Druhý Mír? Albert Čuba chce v Ostravě otevřít nové divadlo. Víme proč a kde

Pro koho by mělo být chystané divadlo Alberta Čuby určené a jaký repertoár bude nabízet? Je podle něj divadel v Ostravě moc, nebo málo? Jak vzpomíná na nedávno zesnulého hereckého velikána Norberta Lichého? Co řekl na téma financí? Na jaké novinky se mohou lidé těšit v produkci Divadla Mír a Třech Tygrů? A proč má tento kvartet stále větší problém sejít se v plném složení?