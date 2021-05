„Citronům beztak nerozumí, ani jejich muziku nechápe, ale my jsme ho prohlédli, není tu totiž první takový,“ uvádí jeden z valcířů na adresu Sanjeeva Gupty. Tedy majitele fabriky Liberty Ostrava, jehož jméno se v dnešní době skloňuje na celostátní, ale i evropské úrovni v souvislosti s prodejem emisních povolenek do rumunské huti v Galati.

„Fakt jsem něco podobného zažil,“ říká jeřábník Jindřich Lettovský s odkazem na své dřívější působení na šachtě. Konkrétně na Dole Paskov… který před lety doplácí uzavřením na insolvenci mateřské těžební firmy vyvolané mimo jiné vyváděním obrovských peněz. To se podle odborářů Liberty Ostrava děje u nich a teď. Obávají se dalšího velkotunelování.

Podpořil je i Jarek Nohavica

„Bakala se směje ze Švýcarska a Mittal z Velké Británie, nesmíme dopustit, aby se Gupta chechtal z Dubaje,“ volá odborářka podniku z návěsu nákladního liazu sloužícího jako provizorní tribuna. Před hlavní branou ostravské huti se scházejí stovky zaměstnanců, mají po šichtě i před ní. Na mítink míří z pracovišť v montérkách. A jsou ve stávkové pohotovosti.

„Huťáci potřebují podporu!“ vzkazuje písničkář Jaromír Nohavica. Ten se sice kvůli zaneprázdnění protestu účastnit osobně nemůže, nahrává nicméně den dopředu naživo u hlavního vstupu do Liberty Steel část své písně Ostravo. Organizátoři ji přehrávají účastníkům, spolu s jinými českými rockovými songy o práci či rebelování proti nespravedlnosti vůbec.

„Guptovy finanční toky jsou tak čisté, jako řeky v jeho domovině…“ zní z návěsu narážka na původ vlastníka fabriky. Je indický jako u toho předchozího Mittala, což snad ani koksařům, vysokopecařům, ocelářům, valcířům, strojařům, slévačům, údržbářům, energetikům či dopravářům z Kunčic nevadí. Zato je velice štve, že jeho nynější byznys ohrožuje podnik.

Budoucnost

„Stál tu sedmdesát let před Guptou a chceme, aby to tak zůstalo i do budoucnosti,“ stojí v odborářském komuniké. Je tam také popis „vyjednávání“, kdy majitel nabízí každému pracovníku k 70. výročí založení tehdejší Nové huti Klementa Gottwalda nejprve tři tisíce a pak přes třináct tisíc korun. Výměnou, že odbory přestanou bránit čachrům s povolenkami.

První květnové pondělí se sice zaměstnanci dozvídají, že výroční odměny dostanou, avšak stávkovou pohotovost neodvolávají a od protestů neupouští.

„Dodržujte důsledně zákoník práce,“ vyzývají z odborů kolegy ve všech provozech. Zejména, co se přesčasů týče, ať negenerují zisky, jenž by mohly být vyváděny mimo společnost. Čas vymezený mítínku je dodržen, byť v poslední třetině už padá docela nepříjemný déšť.

„Měli jsme tu čest přivítat u nás i vicepremiéra Karla Havlíčka. Na programu jednání bylo více témat,“ poznamenává Barbora Černá Dvořáková, mluvčí Liberty Ostrava. Potvrzuje taktéž, že většina (cca 75%) peněz za prodej milionů povolenek CO2 je na firemním kontě. Budou použity „ve prospěch ostravské huti“, včetně odměn pro všechny pracovníky.

K TÉMATU

Slib vlastníků Liberty: peníze z prodeje povolenek půjdou na rozvoj firmy

Zdůraznit požadavek na prověření majetkových transakcí a uklidnit situaci přijel dnes do Liberty Ostrava vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Řeší se mimo jiné prodej emisních povolenek, úvěr zaručený EGAP a přístup vedení nadnárodního korporátu, do kterého ostravská společnost patří, jako takový ke slibům, které dříve dalo.



Proto vicepremiér Havlíček jednal v Ostravě s odbory, zástupci dozorčí rady i vedením firmy. Od místopředsedy představenstva Liberty Ostrava Ajaye Aggarwala dostal ujištění, že finance z prodeje povolenek budou využity na rozvoj tuzemské společnosti, část peněz má už být na účtu, další mají přijít v brzké době. "Je to poslední varování. Jestli chceme Liberty Ostrava rozvíjet, musí být dohody dodržovány, je to elementární předpoklad. Vztahy musí být založeny na důvěře," říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: "Naším cílem je, aby běžela výroba, snažíme se být zprostředkovatelem vztahu a situaci nezostřovat. Nelze však akceptovat to, že nejsou dodržovány základní dohody domluvené i s premiérem. Dali jsme důrazně najevo, že chceme veškerou dokumentaci související s emisními povolenkami a jasný výpis z účtu, že peníze přišly na účet Liberty Ostrava."



„Potvrzuji, že do dnešního rána přišlo na účet Liberty Ostrava 60 % a v průběhu odpoledne pak dalších 15 % z celkové částky za prodej milionu emisních povolenek,“ říká ředitel pro výrobu Liberty Ostrava Václav Habura a dodává: „Zbytek očekáváme do konce týdne. Prostředky budou využity ve prospěch Liberty Ostrava včetně odměny k 70. výročí pro všechny zaměstnance, která bude vyplacena do konce týdne.“



Situaci v Liberty se spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu intenzivně zabývají také odbory. V Ostravě dnes uspořádaly protestní mítink, kterého se zúčastnilo na 1 000 lidí. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula říká: "Děkuji ostravským kolegům z odborů, odvedli obrovský kus práce, také premiérovi i ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi, že jim není osud Nové huti, jak ji znám coby rodilý Ostravák, lhostejný a situací se průběžně zabývají. Klíčové je, aby vláda, odbory a zaměstnanci nepřipustili jakékoliv tunelování firmy. Takový scénář by byl zničující. Věřím v pozitivní budoucnost."



Situací Liberty Ostrava se má zabývat dozorčí rada, v níž má stát zástupce, svolaná na 12. května. Do té doby by podle slibu Ajaye Aggarwala měly být k dispozici všechny podklady. (tisková zpráva MPO)