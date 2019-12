„Upozorňujeme na problém bezdomovectví a spaní na ulici, které je stejně nebezpečné jako náročné,“ uvádí modrovlasá Klára označující se za aktivistku, jíž nejsou lhostejné problémy lidí okolo. Nocuje takto poprvé, podpořit ji přichází i její babička, která na akci s názvem Noc venku přináší jídlo pro osoby bez přístřeší.

Samotnému spaní předchází společná večeře a kulturní program v kostele. Toho se účastní i praví ostravští bezdomovci. Pár ve věku okolo třicítky. Ten pak ale spěchá nazpět pod mosty u svinovského nádraží, kde si nechává svůj majetek. U kostela spí jednatřicet lidí včetně čtyř dětí a psa. K dispozici mají teplý čaj i mobilní záchod.

Béďa v teplé policejní kombinéze do poslední chvíle tají, že právě v noci ze čtvrtku na pátek má narozeniny.

Zkušenosti se životem na ulici však nepopírá. „Brácha podpálil byt a skončil v ústavu. Já neměl kam jít,“ popisuje s tím, že nyní bydlí u známého v Přívoze. Tam si také přivydělává a na svou situaci si nijak zvlášť nestěžuje.

„Pro spolužáky je to naprosto cizí svět. U nás gymnáziu není nikdo s podobnými názory jako já,“ pokračuje Klára spící venku den před svým stužkovacím večírkem. Má vhodné oblečení, teplejší spacák i karimatku. Rodiče její aktivity schvalují (avšak angažovat se sami ve prospěch druhých asi nehodlají) a vidí se v ní i devítiletá sestra.

„Mně se spalo dobře!“ tvrdí ráno Béďa a podotýká, že se vstávalo mezi šestou a sedmou hodinou. To docela nelibě nesou děti jedné z organizátorek akce (mudrují, že je brzy). Účastníky nocování na ulici ještě čeká snídaně v podobě buchet a předávání certifikátů o spaní venku. Jsou fofry, a tak se na Béďovy narozeniny zapomíná.

„Taky jsem to čekala náročnější, ale byla jsem dobře vybavena. A vyšlo nám počasí,“ popisuje Klára před cestou na vyučování. Jako smysl svého života vidí právě pomáhání lidem ve svízelné situaci. Noc venku podle ní vystihuje to, co slýchává od bezdomovců, když jim s dobrovolníky rozdává jídlo: „Děkujeme, že jste si nás všimli!“

K TÉMATU

Osmého ročníku akce Noc venku 2019 se opět zúčastnily neziskové organizace Renarkon, pomáhající závislým, Rozkoš bez Rizika, propagující bezpečný sex a testující na HIV, či Food not Bombs, rozdávající jídlo potřebným.



„Vstupným na akci byly trvanlivé potraviny alespoň v hodnotě padesáti korun,“ uvedla za organizátory Dominika Najvert. Před spaním venku se u kostela hrálo, zpívalo a proběhlo i autorské čtení.



Noc venku se letos uskutečnila v 15 městech. Kromě Ostravy, Prahy nebo Hradce Králové se zúčastní také Dvůr Králové nad Labem, Litoměřice, Jičín, Mělník, Valašské Meziříčí, Beroun, Znojmo, Pardubice, Opava, Most a Trutnov. Letos se nově připojili také Kralupy nad Vltavou.



Z výsledků posledního celorepublikového Sčítání osob bez domova v ČR, které zveřejnil v říjnu 2019 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, vyplývá, že se v České republice nachází přibližně 23 800 osob, které přespávají venku, v noclehárnách, v azylových domech, domech na půl cesty nebo v zařízeních určených pro ubytování osob bez domova. Přibližně polovina těchto osob, konkrétně 11 600, žije „venku“, případně využívá přechodně nízkoprahové noclehárny pro osoby bez přístřeší.