Na neděli 12. května připadla letošní oslava Dne matek. V Česku se slaví druhou květnovou neděli už od roku 1923, kdy u nás tento svátek zpropagovala Alice Masaryková. Kdo by chtěl maminku obdarovat řezanou květinou a nechává její pořízení na poslední chvíli, může si místo složitého hledání na internetu přečíst naše tipy, kam v Ostravě v neděli pro květinu dojet.

Květinářství Nedbalky v kytici, 27. února 2024, Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Obchodní centra

V centru města můžete využít tak jako jinde květinářství v obchodních centrech, které mají stejnou otevírací dobu jako nákupní centra, čili je zde jistota, že nějakou tu květinu seženete po celý den. Například ve Foru Nova Karolina mají Květiny Novák otevřeno v neděli od 9 do 21 hodin.

Nebo využijte služeb Flamengo květiny, které mají otevřeno od 8 do 20 hodin. Pobočky sítě Flamengo najdete v sítích obchodů Kaufland, Tesco a Albert v různých městských čtvrtích po celé Ostravě. V přehledu níže jej tak už nebudeme dále zmiňovat a zaměříme se na květinářství mimo OC.

Centrum města

Kdo nechce jezdit po nákupních centrech, má v srdci Ostravy možnost zajít do menších květinářství, která už ale mají omezenější otevírací dobu. V centru města v ulici Macharova v čísle popisném 944/17 můžete od 10 do 18 hodin koupit v neděli květinu v Secret Flowers.

Poruba

Asi nejširší nabídku najdete v městském obvodě Poruba. Tam v nedělí květinu koupíte například na Hlavní třídě 704 v Květinách Sorela, kde mají otevřeno od 8 do 18 hodin. Další otevřené květinářství je v Shoplandu Ostrava pod jménem Květinářství Florcentrum Foltýnová a nakoupíte tam od 9 do 20 hodin. V ulici Oty Synka 1876/8 natrefíte na Baccara Květinářství, kde mají v neděli otevřeno od 8 do 18 hodin. Květiny Beny v Sokolovské 1234/50 mají nedělní otevírací dobu od 7 do 20 hodin.

Vítkovice

Ve Vítkovicích můžete nakoupit v květinářství na náměstí J. z Poděbrad 779/15 v pobočce I-Kvetiny.cz.

Ostrava-Jih

V obvodu Ostrava-Jih taky nemusíte zoufat a seženete tam květinu buď v pobočce I-Květiny.cz v ulici Výškovická, kde mají otevřeno od 7 do 15 hodin. Nebo v jejich druhé pobočce v ulici Horní se stejnou otevírací dobou.

V neděli od 8 do 14 hodin koupíte v Hrabůvce kytici také v Albertu v Květinářství Florcentrum Foltýnová.

Mariánské hory

V části Mariánské hory vám dáme tip na v neděli otevřené Květinářství Diana. Na adrese 28. října 561/236 mají otevřeno od 9 do 12 hodin.

Hrabová

V ulici Místecká 755/280 seženete nedělní květinu pro maminku v Květinářství Nika s otevírací dobou od 9 do 18 hodin.