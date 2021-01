Rtuť měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) klesla v noci na pondělí k nebývalým číslům. Také na spoustě dalších míst teplota sahala „alespoň“ k mínus osmnácti stupňům.

Tyto teploty přitom na mnoha místech vydržely až do ranních hodin. V noci z pondělí na úterý se ale začne oteplovat a v následujících dnech by teplota měla klesnout pod bod mrazu jen ojediněle v nočních hodinách. Podle Eduarda Jarcovjáka z ostravského předpovědního pracoviště ČHMÚ lze navíc očekávat déšť se sněhem. Nejen řidiči by se proto po ránu měli připravit na možné náledí.

Teploty přes den však budou stoupat do plusových hodnot (v pátek místy až k devíti stupňům), bílá panoramata proto nejspíše brzy zmizí.