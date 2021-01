Tři hodiny vakcinace a přes osmdesát naočkovaných lidí. Tak dnes odpoledne v Kamenci vypadalo očkování proti covidu novou vakcínou, které do regionu dorazilo 8400 dávek.

„O očkování se postaraly dvě lékařky, které k nám docházejí a mají zde hned několik svých pacientů,“ popsal Deníku ředitel Domova Kamenec Juraj Chomič.

Naprostá většina seniorů

Naočkovat se nechala naprostá většina seniorů, kteří očkování mohli podstoupit. Avšak ze 189 klientů jich hned 141 prodělalo covid. „Bylo možné očkovat celkem 48 osob, s očkováním jich souhlasilo čtyřicet, osm nikoliv,“ přiblížil Juraj Chomič a připomněl, že domovu se covid dlouhé měsíce vyhýbal, udeřil až v samém závěru loňského roku. Senioři se ve velkém nechali očkovat nejspíše i kvůli vysokému věkovému průměru domova, který dosahuje 87 let.

Zaměstnanci vyčkávají

Také zaměstnanců z Kamence se mohla nechat očkovat jen část, avšak mezi nimi byl zájem znatelně menší. „Mohlo se očkovat 85 zaměstnanců, souhlasilo jich pouze 44. Spousta z nich říká, že počká, co to v těle udělá. Jakékoliv argumenty jsou marné,“ povzdechl si Chomič.

Zítřek navíc bude dalším průlomovým dnem k poražení viru. S novými várkami bude registrace k očkování zpřístupněná všem seniorům nad osmdesát let i mimo ústavy a také dalším lékařům a zdravotníkům.

Prozatím senioři nad osmdesát let, od 1. února pak zbylá část populace. Takový je plán vlády na vakcinaci veřejnosti. Registrace bude probíhat od pátku na webové stránce crs.uzis.cz, kde se zájemci o očkování musejí zapsat do registru. Kdo by si nevěděl rady nebo mu nemohli pomoci příbuzní či známí, může se obrátit na praktického lékaře nebo asistenty na telefonické lince 1221.



Senioři na uvedeném portále vyplní jméno, věk, rodné číslo, číslo pojištěnce a několik otázek ke svému zdravotnímu stavu, nic víc. „Rezervační systém bude fungovat na stejném principu jako při objednávání k antigennímu testování. Senior si nejdříve vybere místo, pak přesný čas vakcinace. O přesměrování seniorů na jiná místa se zatím neuvažuje,“ řekla Deníku mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová s tím, že samotné očkování začne v sobotu.



Pomocná ruka



Volná místa v systému se budou nabízet podle počtu dostupných vakcín, při očkování se pak senior prokáže pouze občanským průkazem. Kraj prozatím neuvažuje o mobilních očkovacích týmech, věří, že i samostatně žijící senioři pravidelně docházejí do zdravotnického zařízení. „Pokud praxe ukáže, že jsou mobilní týmy nutné, bude se krizový štáb kraje touto variantou zabývat,“ reagovala mluvčí na dotaz Deníku.



Jednotlivé samosprávní celky prosí všechny blízké, aby seniorům s registrací pomohli. Připraveny podat pomocnou ruku jsou však také – mimo jiné Ostrava, kde žije dvanáct tisíc seniorů starších osmdesáti let. Ti mohou využít bezplatnou linku Městské policie Ostrava 800 199 922, kde jim bude při registraci poskytnuta asistence. Město nabízí i návštěvu doma. „Seniorům s vyplňováním pomohou přímo v místě bydliště strážníci nebo dobrovolníci z Adry,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.



Telefonní podporu zřídil i Moravskoslezský kraj na čísle 800 720 210. Úředníci seniory navedou, případně za ně po telefonu formulář sami vyplní. Po třech týdnech od vakcinace by lidé ještě měli přijít na přeočkování.

Očkovací centrum v Ostravě

Na Černé louce v Ostravě se také podle pondělních informací z kraje počítá se zřízením očkovacího centra. Nepůjde o dočasnou stavbu, jakou je například polní nemocnice v Brně, ale využita bude jedna z budov tamního výstaviště.

„Očkovací centrum na Černé louce zprovozníme, jakmile se dodávka vakcín do našeho regionu začne navyšovat, předpokládáme, že to bude v druhé polovině února,“ očekává hejtman Ivo Vondrák. To už by mělo do kraje dorazit 37 tisíc dávek, od března 55 tisíc a od dubna 120 tisíc dávek měsíčně. (jir)