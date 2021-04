"Podnětem k vytvoření monumentální sochy bylo před pár lety přání kamaráda vytvořit sochu anděla pro jeho ženu. Plán byl tedy jasný. Cíl byl ještě v nedohlednu. Musel jsem sehnat vhodné dřevo. To se nakonec podařilo. Strom – dub červený musel ustoupit elektrickému vedení vysokého napětí, tedy pokácen nebyl kvůli výtvarnému dílu. Navíc to, že byl použit pro umělecké dílo, je jistě dobře," vzpomínal na začátky práce Gabriel Duda.

Dílo s přestávkami bylo vytvořeno zhruba za jeden rok. Největším oříškem pro sochaře byl kmen příslušných rozměrů a váhy – 1,4 tuny dostat do ateliéru. Další oříšek bylo postavení sochy do vzpřímené polohy. To se nakonec podařilo za použití kladkostroje. Samotná socha po dokončení sochařského díla má hmotnost 800 kg. Celková výška je 322 cm, což je o 2 cm vyšší než socha Radegasta bez podstavce.

"Výsledek se doufám bude líbit. Odhalení sochy, vlastně taková vernisáž, bylo součástí překvapení. Na již připravený prostor byla socha umístěna bleskurychle. Proběhly dokončovací práce a pak došlo k samotnému předání. Byla to krásná chvíle po dokončení tak velkého díla. Třešničkou na dortu bylo pozorovat překvapení a dojetí obdarované," dodal k náročné sochařské práci Gabriel Duda, který se dřevořezbou zabývá již více než 15 let.

