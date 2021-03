Té radosti z práce využil Magistrát města Ostravy, aby postupně, na základě zájmu mateřských školek, zavedl projekt Malý řemeslník. Tak se také stalo. Zhruba 660 dětí z 55 školek za asistence lektorů vyrábělo hračky s použitím pilky, vrtačky, pilníku, šroubováku, smirkového papíru či kleští. V průběhu konání kurzů, od února 2019 do prosince 2020, zhotovily děti celkem 3 300 výrobků.

Projekt Malý řemeslník, zaměřený na polytechnické vzdělávání dětí v mateřských školách v Ostravě pro město zajišťovala Dolní oblast Vítkovice na základě výběrového řízení. Spolek poskytl veškeré vybavení včetně pracovních stolů. O děti se staralo sedmnáct instruktorů.

„Kurzy se konaly přímo v jednotlivých mateřských školách a obsahovaly vždy pět lekcí v délce 60 minut určených maximálně pro šest dětí ve věku od pěti do šesti let. Zapojit do programu se mohly všechny mateřské školy z ostravy a také obcí, spadajících do rozšířené působnosti města,“ informovala Andrea Vojkovská, tisková mluvčí Magistrátu města Ostravy.

Projekt Malý řemeslník stál dva miliony korun. Z pěti procent jej hradilo město Ostrava, osmdesát pět procent nákladů pokryla dotace z Evropského sociálního programu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a deset procent dotace ze státního rozpočtu.

„Zájemci o pokračování nebo účast v kurzech v oblasti polytechnického vzdělávání mohou využít dotační program města Ostravy zaměřený na talentmanagement, ze kterého lze čerpat finanční prostředky. Programy dotační podpory najdou zájemci zde: školství Ostrava," dodala k problematice Andrea Vojkovská