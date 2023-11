/OBRAZEM/ Ostravští strážníci vyrazili o uplynulém víkendu na další z pravidelných kontrol Stodolní ulice, při nichž prověřují přítomnost alkoholu v krvi u mladistvých. V jejich „síti" uvízlo několik desítek teenagerů, jimž klokotal alkohol v krvi. Vysoká pokuta hrozí také majiteli jednoho z barů, kde byl alkohol prodán osobám mladším 18 let.

Kontrolu provedli strážníci ve spolupráci s kolegy z Policie České republiky a pracovníkem OSPOD v pátek v pozdních večerních hodinách v barech a podnicích ve Stodolní ulici.

Výsledkem bylo dvacet devět mladistvých osob pod vlivem alkoholu, přes jedno promile nafoukalo celkem šest mladistvých.

Kontrolu mladistvých na konzumaci alkoholu provedli strážníci ve Stodolní ulici.

„Zkontrolováno bylo celkem devatenáct barů a podniků. V rámci těchto kontrol pak bylo zjištěno celkem dvacet devět mladistvých osob pod vlivem alkoholu. Naměřené hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 0,07 do 1,56 promile alkoholu v dechu," upřesnil průběh zátahu mluvčí ostravských strážníků Jindřich Machů.

Hranici jednoho promile alkoholu překročilo hned šest mladistvých. K jedné z těchto osob bylo nutné přivolat zdravotníky, kteří rozhodli o převozu intoxikovaného mladíka do nemocnice. V rámci kontroly měla pozitivní dechovou zkoušku i dívka mladší patnácti let. Všemi případy se teď bude zabývat orgán sociálně právní ochrany dítěte.

Během zátahové akce strážníci rovněž zjistili podezření na podávání alkoholu mladistvým v jedné z kontrolovaných provozoven. „Fyzické osobě, která prodá nebo podá alkohol osobě mladší 18 let, přitom hrozí pokuta až 150 tisíc korun. Pokud ho prodá osobě mladší 15 let, pokuta se zvyšuje na dvojnásobek. Právnické a podnikající fyzické osobě hrozí dokonce pokuta až 1 milion korun a podáním alkoholu osobě mladší 15 let se zvyšuje na dvojnásobek," doplnil Jindřich Machů.

V obdobných akcích budou ostravští strážníci i nadále pokračovat.