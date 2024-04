Zejména starší lidé z Moravskoslezského a Olomouckého kraje by se měli mít na pozoru. Nebezpečí hrozí i seniorům ze Zlínského kraje. Moravou a Slezskem totiž objíždí skupina cizinců, pravděpodobně Rumunů. Nabízejí různé práce, zejména výměnu okapů. Jde ale o podvod.

Cizinci nutí lidi do výměny okapů. | Video: Se souhlasem Policie ČR

Je pravda, že domy, u kterých zastavují, opravu skutečně potřebují. Oni však provedou i neobjednané a zbytečné práce. Poté si účtují nehorázné částky. Když se jim někdo z majitelů postaví, začnou být agresivní a zaplacení si v podstatě vynutí. Objevili se na Ostravsku a Olomoucku. Je předpoklad, že „štěstí" zkoušejí i jinde. Jednou z posledních obětí je téměř osmdesátiletá žena z Ostravy. Když o svém zážitku vyprávěla, měla v očích slzy. Svou identitu prozradit nechce.

Policejní vyšetřování

Případ již šetří policisté a snaží se podvodníky co nejrychleji dopadnout. Spoléhají také na pomoc veřejnosti. „Muži jezdí v bílém pick-upu se zeleným polepem. Nemluví plynule česky, mohlo by se jednat o muže rumunské příslušnosti,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že podvodům přispívá jarní období, které je ideální na různé rekonstrukce či práce kolem domů.

Cizinci vyměňují okapy.Zdroj: se souhlasem Policie ČR

„Proto buďte obezřetní, s kým jednáte. Veškeré náhodné nabídky, které přichází nečekaně a nabídne vám je náhodná osoba, konzultujte s někým z rodiny či přátel. V případě, že na vás neznámá osoba naléhá, že se musíte okamžitě rozhodnout, volejte linku 158 s tím, že máte podezření na možné podvodné jednání,“ dodala Michalíková.

Podvedená seniorka v pláči líčila, jak neodbytní a posléze i útoční byli cizinci. Při placení se chovali agresivně. „Měla jsem z nich strach,“ řekla v slzách majitelka domu, která přišla o desítky tisíc korun odložené na pohřeb. „Nevím, co teď budu dělat?“ posteskla si. Cizinci odvedli nekvalitní a neobjednanou práci. Dům stařenky dříve či později bude skutečnou výměnu okapů potřebovat. Kde ale na ni žena vezme peníze, neví.

Jak to probíhá

A jak se vše seběhlo? Z výpovědi ženy je jasné, že jde o profesionální podvodníky. Muž zazvonil na zvonek. Poté, co vyšla, jí lámanou češtinou nabídl opravu okapů. Nesouhlasila a razantně řekla, že o práci nemá zájem. Muž se nevzdal a naléhal. Zdůraznil, že okapové svody jsou ve velmi špatném stavu a potřebují vyměnit. To měl sice pravdu, ona však trvala na svém. Nakonec ji přesvědčil. Domluvili se na částečné obměně, a to pouze nad obývacím pokojem. Šlo zhruba o tři metry okapů.

Dělník zašel pro své kolegy, kteří čekali v zaparkovaném autě před zahradou. Vzápětí se vrhli do práce. Žena na ně dohlížela. „Netrvalo dlouho a muž, se kterým po celou dobu komunikovala, ji požádal o čaj s tím, že jim je zima. Seniorka tedy odešla do svého domu připravit nápoj. Zhruba po deseti minutách se na zahradu vrátila i s čajem. A nestačila se divit,“ řekla Michalíková. Muži měli demontované okapy i na jiných místech, než byli domluveni. Žena okamžitě chtěla, aby s prací přestali, že se takto nedomluvili. Oni však argumentovali, že okapy jsou děravé a je třeba je také vyměnit.

Kolik to bude stát

Okamžitě se zeptala na cenu. Cizinec ji uklidnil, že to bude levné a bez faktury. Práci dokončili za hodinu a půl. Muž na kus papíru napsal, že vyměnili 32 metrů okapů a požadoval částku přes 80 tisíc korun. Seniorce to přišlo drahé. Řekla mu, že tolik peněz nemá. Okamžitě jí nabídl, že ji odveze do bankomatu, což razantně odmítla. Začal ještě více naléhat, zvyšovat hlas a domáhat se peněz. Nakonec se po nějaké době domluvili na 55 tisících korunách. Žena mu je ve strachu předala. Byly to peníze, které spořila na pohřeb.

Tím to ale neskončilo. Muž se po chvíli vrátil a požadoval doplacení čtyř tisíc korun. Tvrdil, že zapomněl započítat nějaký materiál. Seniorka s tím nesouhlasila, muži ale částku dala. Vzápětí jí vrátil tisíc korun s tím, aby něco koupila vnoučatům. Pak odešel k autu. Policie případ šetří jako podvod.

Také Olomoucko

Podvodníci řádili i na Olomoucku. „Kriminalisté zjistili, že velmi podobný případ řeší i kolegové na Olomoucku, kdy modus operandi je úplně stejný. Shoduje se také popis muže a vozidla, kterým na místo přijeli,“ uvedla Michalíková. Cizinci si tipují starší domy, které potřebují rekonstrukci. Zjišťují také, kdo v nich bydlí. Ideální obětí jsou starší osamělí lidí, jak tomu bylo i v ostravském případu. Cizinci v dané lokalitě zajížděli i k dalším domům, nikdo jim ale neotevřel. Policistům se podařilo zajistit i video z jejich příjezdu.