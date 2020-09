Poté vyrukují s historkou o ukradené peněžence či zablokované platební kartě a nutnosti dokoupení benzinu či nafty. Jako protihodnotu za peníze nabízejí bytelné zlato a rodinné šperky. Ve skutečnosti jde o prakticky bezcenné věci.

VAROVÁNÍ

Podezřelá vozidla se v těchto dnech například objevila na Opavsku. Jedna z obcí již na své facebookové stránce vydala varování. „Vážení spoluobčané, dovolte upozornit na cizince, kteří v okolí obce zastavují projíždějící vozidla s nabídkou zlata a podobně. Buďte ostražití a v případě potřeby volejte linku 158,“ uvedli zástupci obce Chlebičova. Podle lidí, kteří s cizinci přišli do kontaktu, jde o velmi nepříjemnou zkušenost.

„Stalo se to mezi Kobeřicemi a Hněvošicemi. Zastavil mě s tím, že potřebuje natankovat, ale nemá peníze na kartě. Nabízel mi zlaté řetízky. Rychle jsem ujela a volala policii. Dalšího jsem potkala u bývalého Masospolu na parkovišti u odbočky do Oldřišova. Dávejte si pozor. Stačilo málo a normálně by mi ten chlap vlezl do auta,“ svěřila se řidička s tím, že mělo jít o stříbrné audi.

URPUTNÍ

Podobné případy jsou s pravidelností hlášeny i z dalších částí republiky. V minulosti se policistům několik podezřelých osob podařilo zadržet. Vesměs šlo o Rumuny. Snaží se budit dojmem obchodníků, jsou v oblecích, ukazují vizitky. Jezdí zejména ve starších vozidlech značek Audi, BMW a Mercedes. Bývají velmi urputní. To potvrzují dřívější varování na sociálních sítích. „Švagr jel mezi Starou Vsí a Proskovicemi a postavili se mu do cesty. Vnutili mu prsten a chtěli dva tisíce korun,“ uvedl muž z Ostravska.

Policisté v této souvislosti nabádají motoristy k obezřetnosti, zejména tehdy, pokud již v dobrém úmyslu zastaví. Vhodné je volat linku 158.