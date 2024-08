Jak k rozřešení případu došlo? Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Opavě v letních měsících minulého roku přijali poznatek o možném podvodném jednání, a to od kolegů z Generálního ředitelství cel Ostrava.

Obsahem bylo podezření, že údajná nezisková společnost má z lidí pod záminkou lákat peníze. Začalo dlouhé a složité prověřování, během kterého kriminalisté shromažďovali důkazní materiály. Jednalo se o velmi sofistikovanou trestnou činnost, kterou se podařilo rozkrýt, a jednotlivé dílky zapadaly postupně do sebe. Výsledkem náročné práce kriminalistů byla završena obviněním dvou hlavních aktérů, ke kterému došlo na jaře.

Rozjeli i call centrum

„Muži měli mít jasně rozdělené role. Jejich rádobypodnikání začalo založením společnosti, ve které byl jeden z obviněných jednatelem. Vše se tvářilo jako obecně prospěšná společnost, proto spousta lidí jejich příběhu uvěřila. Následně si měli pronajmout prostory v Opavě a Ostravě, které sloužily pro účely call centra. Poté už jen měli zaměstnat pracovníky, kteří se měli řídit jejich instrukcemi,“ popsala Eva Michalíková z Policie ČR, jak podvodníci rozjeli svůj projekt.

Princip všeho spočíval v tom, že pod smyšlenou záminkou měli volat lidem a žádat je o finanční příspěvky na různé sbírky a dobročinné účely.

Legendy byly velice podobné, zaměřené především na kruté osudy lidí, zejména dětí. Ať už to byly dětské domovy, onkologicky nemocné děti, tak i potřeba financí na operace do ciziny. „Šlo jednoduše o smyšlené příběhy, které působily na city poškozených. Zaměstnanci call centra byli motivováni k získání maximálního počtu „dárců“, protože z každého příspěvku jim plynula provize ve výši 300,- Kč. A takových obchodů proběhlo denně desítky,“ přibližovala Michalíková.

Za tisíce srdíčková veteš

Příspěvky měla společnost postupně navyšovat. Na počátku se jednalo o částku kolem 1 300 korun, později téměř 2 000 korun. Pokud volající s příspěvkem souhlasil, byl mu prostřednictvím přepravní společnosti zaslán dárek v podobě například srdíčka, stromečku či andělíčka, a to v hodnotě několika málo korun. Za tento však dárce zaplatil dobírku ve výši domluveného příspěvku.

„V průběhu prověřování bylo zjištěno, že obvinění měli postupně založit několik projektů, které měli zaštiťovat různými společnostmi. Projekty měli využívat k tomu, aby mohli uzavírat smlouvy například s přepravními společnostmi, bankami, ale také firmami, které potřebovali pro provoz call centra,“ uvedla dále Eva Michalíková.

Podvodníci se dokonce měli na krátkou chvíli odmlčet, přestat „podnikat“ a následně si založit jinou společnost se stejným záměrem. Kriminalisté z hospodářské kriminality ale nepolevili ani na okamžik.

„Díky důslednému prověřování, důkladné operativní činnosti trvající doslova stovky hodin, výslechům desítek osob, vyhodnocení veškeré dostupné dokumentace a také spolupráci s kolegy z jiných krajů, nakonec nad podvodníky spadla pomyslná klec a v březnu letošního roku byli zadrženi,“ doplnila dále Michalíková z Policie ČR.

Zadržení a obvinění „bohémové“

Kriminalisté následně provedli několik domovních prohlídek, při kterých zajistili majetek v podobě například finančních prostředků, drahých vozů či elektroniky, v celkové hodnotě okolo částky 1 400 000 korun.

Komisařka oddělení hospodářské kriminality Opava zahájila trestní stíhání dvou mužů ve věku 32 a 28 let jako obviněných se spáchání zločinu podvodu, za který jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Také podala státnímu zástupci podnět na vzetí obou obviněných do vazby z obavy, že obvinění mohou působit na sebe a dosud nevyslechnuté svědky, či by mohli pokračovat v páchání trestné činnosti. Soud návrh akceptoval.

Kriminalisté prokázali, že obvinění se měli neoprávněně obohatit v období od února 2023 do svého zadržení. Měli uvést v omyl nejméně 3 700 osob a pod smyšlenou legendou vybrali téměř sedm milionů korun!

Z těchto měli „pouhých“ 70 tisíc korun poukázat na platformu, která se zabývá dobročinnými sbírkami. Asi, aby se neřeklo. Část získaných peněz pak používali k zaplacení nájmů, zaměstnanců, ale většinu financí si nechali pro svoji potřebu k „bohémskému stylu života“.

Vzhledem k výši způsobené škody si budou v nejbližších dnech spisový materiál přebírat do své gesce krajští kriminalisté.

Policie přidává pár rad pro lidi, kteří chtějí přispět na nějakou sbírku.

• Nespěchejte, vždy je dobré si sbírku vyhledat a ověřit si její pravost

• Zadejte si do vyhledávače název, čtěte články a zmínky v médiích nebo recenze – to by vám mělo napovědět, zda se jedná o důvěryhodnou společnost

• Vše by mělo být transparentní, jak společnost, tak i účet

• Ověřte si, zda fotky u samotné sbírky nepocházení z fotobanky nebo z jiné organizace