Případ podvodníka Denise V. (42 let) z Ostravy bezesporu vstoupí do historie české justice. Zejména délkou čtení rozsudku, které čistého času zabralo bezmála tři týdny. Důvodem byla skutečnost, že se musela přečíst jména všech dvaceti tisíc obětí, částky, o které přišly, i čísla bankovních účtů. Této role se zhostil automat. Aby jména byla zřetelně slyšet, dokázal jich za hodinu přečíst přibližně čtyři sta.

Práce z domu

Denis V. přes inzeráty nabízel jednoduchou práci z domu. Šlo například o plnění obálek. Za každou sliboval třicet korun. Po zájemcích požadoval vstupní poplatek v řádech stovek korun. Denis V. svým závazkům nedostál. Zasílal jen bezcenné informace a pokyny. Celkově získal více než šest milionů korun.

Denis V. vinu odmítl. Jak uvedl, před několika lety sám reagoval na podobnou nabídku. Později v těchto aktivitách pokračoval a snažil se vytvořit vlastní síť spolupracovníků. Jak dodal, nikoho nenutil platit.

Případem se Krajský soud v Ostravě zabýval již jednou, a to v roce 2016. Tehdy Denisi V. uložil šestiletý trest. Jména poškozených nečetl, dal je pouze do přílohy. Verdikt později zrušil Vrchní soud v Olomouci s tím, že seznam poškozených nemůže být uveden v příloze rozsudku, ale musí být součástí výroku o vině.

Soud v úterý na novém rozsudku prakticky nic nezměnil, přesto Denis V. vyvázl s podstatně nižším trestem. Dostal jen tři roky žaláře. Důvodem je zejména skutečnost, že se v mezidobí upravily hranice škody v trestním řízení. Předtím mu hrozilo pět až deset let, nyní ze stejnou sumu dva až osm let. Svou roli také sehrála skutečnost, že se případ táhne řadu let. Verdikt není pravomocný. Denis V. se vyhlášení nezúčastnil, státní zástupce si ponechal lhůtu k vyjádření.

Případ je výjimečný nejen svým rozsahem a délkou čtení rozsudku, ale také způsobem vyšetřování. Vzhledem k vysokému počtu obětí vzniklo policejní call centrum, v němž ve dvou směnách pracovalo zhruba dvacet ochránců zákona. Během několika měsíců telefonicky kontaktovali všechny podvedené. Pomohla jim skutečnost, že lidé, kteří na inzerát reagovali, museli při registraci do programu uvést jako kód své telefonní číslo.