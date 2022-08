Obvykle Karlova Studánka nabízí jen dietní kuchyni pro lázeňské pacienty, vydatné kalorie pro vyhladovělé turisty a jesenické borůvky jako místní specialitu pro ctitele regionálních produktů z Jeseníků. Když se ale v Karlově Studánce koná Pojez, servíruje se zde opravdu všechno. Úplně všechno. Včetně červů a pálivého chili piva.

Exploze chutí v divoké přírodě

Pohodovému gastrofestu přišel popřát dobrou chuť také hejtman Ivo Vondrák. Buty Radka Pastrňáka se na zmoklém pódiu střídaly kulinářskými show těch nejlepších moravskoslezských kuchařů a barmanů. Organizátoři tomu říkají "Exploze chutí a nálož zábavy v nádherném prostředí divoké přírody“.

Pojez festy nabídnou ty nejlepší chutě v Moravskoslezském kraji

Co by to ale bylo za divokou přírodu, kdyby byla plná aut. Proto během festivalu Pojez byla Karlova Studánka neprůjezdná, aby návštěvníci mohli přímo na silnici stát fronty kolem svých oblíbených streetfoodových stánků a food trucků. Bylo zajímavé pozorovat, jakými trendy se ubírá pouliční stravování.

Plastové příbory nahrazují dřevěné a spousta dobrot se obejde bez plastové misky. Třeba takový obří megachleba s pomazánkou rovnou do ruky, bramborák v ubrousku nebo maso ve všelijakých žemlích a tortillách.

Kromě červů a pálivého piva nabídla Karlova Studánka také spoustu dalších produktů, které většina návštěvníků ochutnala poprvé v životě.

Žlutý chleb a řasa hijiki

Pekaři překvapili žlutým chlebem, který obarvila kurkuma. Dezertíky se dají upéct také z pseudoobilniny laskavce a nazdobit jedlými květinami. Dokážete v kuchyni uplatnit řasu hijiki? Pokud ne, inspiraci v Karlově Studánce nabízelo japonské bistro z Ostravy. A co tak se naučit kouzlit se šafránem nebo s levandulí?

Pojez festivaly v MS kraji lákají na zážitky s dobrým jídlem, podívejte se kde

Je nutné konstatovat, že skvělou práci odvedli nejen kuchaři, ale také obsluha parkovišť. Jak na omezený počet parkovacích míst naskládat kvantum aut, která neustále přijíždí a odjíždí, je rébus srovnatelný s Rubikovou kostkou.

Řidiči byli smíření s tím, že se na cestě za dobrým jídlem trochu projdou v dešti nebo si na záchytném parkovišti pár minut počkají na autobus, aby jim vyhládlo. Díky posílení spojů a systému parkovišť propojených s autobusovou dopravou se v okolí Karlovy Studánky žádný dopravní kolaps nekonal.