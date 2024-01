Pokud víte, že se někdo chystá provést zločin, neměli byste hrát „mrtvého brouka“. I pasivní účast a mlčení znamenají velké problémy. Své o tom ví dvacetiletá dívka z Ostravy.

Byla u toho, když se dva její známí domlouvali na přepadení dvojice návštěvníků Ostravy. K loupeži nakonec došlo. A přestože se do samotného zločinu aktivně nezapojila, čekalo ji stejně jako kumpány obvinění. „Věděla, že se mezi sebou domlouvají, neučinila žádné oznámení a tomuto protiprávnímu jednání nijak nezabránila,“ vysvětlila Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Všichni jsou obviněni z loupeže. Hrozí jim dva až deset let vězení. Soud na ně uvalil vazbu.

Naivní návštěvníci

Obětí byl muž (33 let), který před několika dny přijel se svou známou do Ostravy na hlavní vlakové nádraží. „Náhodného mladíka se zeptal, zda neví, kde je poblíž nějaká restaurace nebo stánek s rychlým občerstvením. Mladý muž pohotově reagoval s tím, že je tam odvede, ale za tuto „službičku“ si řekl o 100 korun,“ popsala situaci Michalíková. Běžný obyvatel Ostravy by zřejmě zpozorněl a nabídku odmítl. Návštěvník moravskoslezské metropole na ni ale přistoupil. A záhy litoval.

Indické divadlo na český stát? Liberty očima pamětníka provozu

Po chvíli dorazili ke stánku v Ostravě-Přívoze, kde se nacházel mladík s dívkou. „Chvilku si tam všichni povídali, objednali jídlo a poté společně odešli o kousek dál. Poškozený netušil, že se trojice mezi sebou znala. Následně se mladíci (20 a 23 let) měli svým rodným jazykem domluvit na okradení. O tom všem věděla i 20letá žena, která s nimi byla,“ doplnila Michalíková.

Násilníci nejdříve po dotyčném požadovali vše, co má u sebe. „Jakmile jim nevyhověl a řekl, že nic nemá, oba muži ho fyzicky napadli a poté svalili na zem. Prohledali mu kapsy. Nakonec se zmocnili batohu,“ uvedla Michalíková. Agresoři vzápětí utekli. Spolu s nimi zmizela i jejich známá. Přepadený muž utrpěl zranění, které si vyžádalo jednorázové ošetření.

Policisté ještě téže noci zadrželi třiadvacetiletého mladíka a o tři roky mladší ženu. Po několika dnech dopadli i hlavního aktéra, který návštěvníky Ostravy přivedl ke stánku. Lupiči i dívka skončili ve vazbě.